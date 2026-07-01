Ngày 22/6, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và nhân dân trong việc thi hành Luật, đưa các quy định của Luật sớm đi vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một trong những nội dung chính của Kế hoạch là tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, trong quý III/2026, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp xã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Luật, kết hợp với phổ biến các luật mới ban hành tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, góp phần giảm nghèo thông tin pháp luật cho cộng đồng.

Trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Sở Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp biên soạn tài liệu (chuyên đề, tờ gấp, sổ tay...) giới thiệu nội dung cơ bản của Luật bằng tiếng Việt hoặc song ngữ (tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số) để phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk sẽ phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan tích cực thông tin, tuyên truyền về Luật trên báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh bằng tiếng Việt hoặc song ngữ (tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số).

Cùng với việc vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan phải thường xuyên rà soát, phân loại thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.

Mặt khác, để nâng cao năng lực tiếp cận thông tin cho người dân, nhiều giải pháp sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Cụ thể, trước ngày 1/9/2026, các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sẽ công khai tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cơ quan, đơn vị đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại Điểm u, Khoản 1, Điều 17 Luật.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức liên quan phải thường xuyên rà soát đội ngũ công chức, viên chức, đơn vị, bộ phận để có biện pháp bố trí đơn vị, bộ phận hoặc công chức, viên chức đủ năng lực, trình độ làm đầu mối cung cấp thông tin; ưu tiên bố trí những người có kinh nghiệm làm công tác pháp luật, công nghệ thông tin.

Sở Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác đầu mối cung cấp thông tin trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo Kế hoạch, cùng với việc vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, các kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan cũng phải thường xuyên rà soát, phân loại thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp; lập danh mục thông tin phải được công khai.

Riêng về việc số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin của cơ quan, đơn vị, đối với các thông tin đã được tạo ra trước ngày 1/9/2026, cần tiến hành số hóa theo quy định của pháp luật về lưu trữ và lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Còn với các thông tin được tạo ra kể từ ngày 1/9/2026 trở đi, phải thường xuyên số hóa ngay sau khi thông tin được tạo ra.