Thư viện số cộng đồng phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng vừa chính thức đi vào hoạt động tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao Liên Chiểu, cuối đường Trần Nguyên Đán, với mô hình đồng bộ công nghệ số kết hợp không gian văn hóa cộng đồng và giáo dục hiện đại.

Đây là mô hình thư viện số cộng đồng đầu tiên tại Đà Nẵng ứng dụng đồng bộ công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) – công nghệ nhận diện bằng sóng vô tuyến thông qua thẻ chip và đầu đọc dữ liệu.

Công trình được kế thừa từ chủ trương đầu tư của UBND quận Liên Chiểu (cũ), với tổng mức đầu tư hơn 10,6 tỷ đồng bao gồm hạ tầng, thiết bị công nghệ và nguồn sách.

Hiện thư viện đã tích hợp khoảng 17.000 đầu sách vào phần mềm quản lý, với khả năng mở rộng lên khoảng 52.000 cuốn.

Không gian thư viện được đồng bộ hiện đại phục vụ bạn đọc.

Theo ông Hồ Văn Y, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Khánh, công nghệ RFID giúp tự động hóa quy trình mượn - trả sách, kiểm kê tài liệu và tăng cường an ninh thư viện, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Ngoài thư viện số, trung tâm còn đầu tư hệ thống giảng dạy tương tác với 3 màn hình cảm ứng 86 inch cùng kho học liệu tích hợp khoảng 1.000 bài giảng tương tác. Các trường học, cơ sở giáo dục có nhu cầu tổ chức giảng dạy ngoại khóa có thể đăng ký sử dụng không gian và hệ thống học liệu tại đây.

Đáng chú ý, toàn bộ dịch vụ từ làm thẻ đến mượn sách đều miễn phí cho người dân và du khách. Hệ thống dữ liệu thư viện được kết nối với Thư viện TP Đà Nẵng và hướng tới liên thông với các thư viện lớn tại Hà Nội, TPHCM, cho phép người dân sử dụng chung thẻ thư viện trong tương lai.