Ý tưởng về thư viện độc đáo này được Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books ấp ủ từ nhiều năm trước. Ông cho biết dự định mở Thư viện người đã được đặt ra ngay từ khi Thái Hà Books khai trương Bảo tàng Sách và Văn hóa đọc tại Hà Nội cách đây khoảng 5 năm.

Ngay trong ngày khai trương, hai "cuốn sách người" đầu tiên được "cho mượn" là TS Nguyễn Mạnh Hùng và ông Donald Stark - Giám đốc Nhà xuất bản DEE (New Zealand).

Cả hai cũng đều là những tác giả có nhiều đầu sách xuất bản. TS Nguyễn Mạnh Hùng đã viết và xuất bản 16 cuốn sách, trong khi ông Donald Stark là tác giả của khoảng 60 đầu sách.

Hai thành viên đầu tiên của "Thư viện người".

Chia sẻ với PV VietNamNet, TS. Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Thư viện người - Human Library là một mô hình thư viện đặc biệt, nơi sách không phải là sách in, sách điện tử hay sách nói mà là những con người thật với câu chuyện đời thật.

Người tham gia có thể mượn một cuốn sách người để trò chuyện trực tiếp và lắng nghe câu chuyện của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, ông Hùng thích gọi mô hình này bằng một cái tên gần gũi hơn - Thư viện sách sống.

"Ở đây, sách là những người tình nguyện kể câu chuyện đời mình và trả lời các câu hỏi của bạn đọc. Mỗi buổi đọc sách thường kéo dài khoảng 20-30 phút dưới dạng trò chuyện trực tiếp", ông nói.

Theo TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Human Library là một dự án cộng đồng nhằm thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa con người với con người qua đó giúp tăng sự thấu hiểu, đồng cảm và giảm bớt định kiến trong xã hội.

Trong mô hình này, "book" là người kể chuyện, còn "reader" là người đến lắng nghe và đặt câu hỏi. Không gian đọc sách vì vậy trở thành một cuộc đối thoại hai chiều, nơi người đọc có thể hỏi bất cứ điều gì miễn là trong tinh thần tôn trọng và văn minh.

Trong giai đoạn đầu, các "cuốn sách sống" chủ yếu là những người nổi tiếng, có uy tín và ảnh hưởng trong xã hội. Tuy nhiên, về lâu dài thư viện dự kiến mở rộng sang nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là những người có trải nghiệm sống đặc biệt.

TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết ông muốn đưa vào thư viện những "cuốn sách người" đúng nghĩa như: người từng nghiện ma túy đã hoàn lương, người chuyển giới, người khuyết tật, người di cư từ nông thôn ra thành phố hoặc những người từng trải qua biến cố lớn trong cuộc đời.

"Những câu chuyện trực tiếp như vậy có thể giúp người nghe hiểu cuộc sống từ góc nhìn của người khác, từ đó thay đổi cách nhìn nhận và thậm chí thay đổi chính cuộc đời mình", ông chia sẻ.

TS Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Human Library không phải là ý tưởng mới do ông sáng tạo ra. Mô hình này bắt đầu từ năm 2000 tại Copenhagen (Đan Mạch) do các nhà hoạt động xã hội Ronni Abergel, Danni Abergel, Asma Mouna và Christoffer Erichsen khởi xướng.

Ban đầu, Human Library xuất hiện tại Lễ hội âm nhạc Roskilde với mục tiêu chống lại bạo lực và định kiến trong xã hội. Từ đó, mô hình nhanh chóng lan rộng và hiện đã có mặt tại hơn 70-80 quốc gia trên thế giới.

“Chúng tôi chỉ là một trong những đơn vị đưa mô hình ý nghĩa này đến gần hơn với bạn đọc Việt Nam”, ông Hùng nói.

Theo BTC, điểm khác biệt của mô hình này là người đọc không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều như khi đọc sách,mà có thể trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi và chia sẻ quan điểm với nhân vật.