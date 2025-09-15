Alpha Group - đơn vị sở hữu nhiều thương hiệu sách hàng đầu Việt Nam (Alpha Books, Omega Plus Books, Gamma, Med Insights, Sống, Trạm đọc) và Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp toàn diện cho hệ thống thư viện thế hệ mới tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch Alpha Group, cho biết trong những chuyến công tác tại các quốc gia phát triển, ông nhận thấy thư viện không chỉ là nơi lưu trữ sách mà đã trở thành trung tâm kết nối tri thức đa điểm, đa nội dung, đa tiện ích. Tại nhiều khu đô thị, thư viện là điểm gặp gỡ, nơi phát triển tri thức cho cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí và đời sống tinh thần.

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Group.

Theo ông Bình, mô hình này rất phù hợp với bối cảnh Việt Nam, đặc biệt tại các khu đô thị, khu dân cư và trong hệ thống trường đại học, cao đẳng. Ông trăn trở: "Sinh viên Việt Nam cần có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với các kho luận văn, luận án từ những trường hàng đầu thế giới như Harvard, Oxford, Stanford hay Cambridge. Thư viện đại học phải kết nối với thế giới và trở thành 'trái tim' của nhà trường".

Đồng quan điểm, bà Vũ Dương Thúy Ngà - nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện nhấn mạnh, phát triển thư viện để nâng cao văn hóa đọc và dân trí luôn là mong muốn của nhiều thế hệ lãnh đạo, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà dẫn chứng mô hình Life Center ở Anh, nơi thư viện là hạt nhân của trung tâm sinh hoạt cộng đồng, cung cấp tri thức, kỹ năng sống, không gian an toàn, xanh và công bằng cho trẻ em và người dân.

"Tôi mong Việt Nam sẽ có nhiều trung tâm như thế, với các thư viện hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập và hội nhập của học sinh, sinh viên", bà nói.

Hai đơn vị ký kết thỏa thuận, mục tiêu đến năm 2027 phát triển 100 điểm thư viện.

Theo thỏa thuận ký kết, Alpha Group và Tinh Vân sẽ phối hợp phát triển học liệu điện tử, ứng dụng công nghệ mới nhằm hiện đại hóa hoạt động thư viện, cung cấp dịch vụ tri thức hiện đại, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng và các trường đại học. Hai bên đặt mục tiêu phát triển 100 điểm thư viện thế hệ mới trên cả nước đến hết năm 2027.

Ngoài ra, hai bên cũng cam kết tăng cường phối hợp trong truyền thông, tổ chức hội thảo, diễn đàn về thư viện hiện đại, đồng thời mở rộng kênh phân phối sách và giải pháp công nghệ tới đối tác, khách hàng.

Ngay trong lễ ký kết, Alpha Group đã trao tặng 100 đầu sách chọn lọc cho Thư viện Bắc Ninh II nhằm chung tay thúc đẩy văn hóa đọc tại địa phương.