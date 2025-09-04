Ngày 4/9, tại Ga Đà Nẵng, hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên cùng lãnh đạo thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chào đón hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ trở về sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Sau Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các khối diễu binh, diễu hành từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước lần lượt lên đường trở về đơn vị. Tại Đà Nẵng, khi chuyến tàu SE63 đưa đoàn cán bộ, chiến sĩ về đến ga, tiếng vỗ tay vang dội hòa cùng những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm ấm áp, thể hiện niềm tự hào và xúc động.

Phát biểu tại lễ đón, bà Nguyễn Thị Anh Thi – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, lực lượng được tuyển chọn tham gia diễu binh lần này là những đại diện ưu tú về phẩm chất, sức mạnh, bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật. Việc chào đón đoàn cán bộ, chiến sĩ trở về hôm nay là niềm vinh dự và tự hào to lớn của thành phố.

“Trong những ngày vừa qua, hình ảnh các đồng chí hiên ngang, bước đi hùng dũng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Đằng sau những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát ấy là chuỗi ngày khổ luyện, đổ biết bao mồ hôi, thậm chí cả nước mắt. Đó là sự kết tinh của tinh thần ‘vì Tổ quốc quên mình’, ‘vì Nhân dân phục vụ’, là phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới”, bà Thi nhấn mạnh.

Hình ảnh đón đoàn tại ga Đà Nẵng:

Ga Đà Nẵng rợp cờ hoa chào đón các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 trở về lại đơn vị

Hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên có mặt từ sớm chờ đón đoàn tàu

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng hoa động viên các cán bộ, chiến sĩ

Các chiến sĩ vui mừng khi nhận được tình cảm ấm áp của TP Đà Nẵng.

Chiến sĩ Võ Ngọc Hiếu Phúc cho biết, rất xúc động trước tình cảm của người dân TP Đà Nẵng mang đến cho đoàn