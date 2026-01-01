Sáng 1/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đồng loạt tổ chức các hoạt động chào đón những vị khách đầu tiên của năm mới tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai và phố cổ Hội An, mở màn cho một năm du lịch sôi động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026.

Những vị khách đầu tiên của năm mới đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Tại nhà ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, ngành du lịch thành phố tổ chức đón chuyến bay đầu tiên trong năm đến từ Hà Nội với 170 hành khách. Tiếp đó, tại ga quốc tế, Đà Nẵng chào đón loạt chuyến bay đến từ Manila (Philippines), Incheon, Busan (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore… với hơn 1.200 hành khách quốc tế.

Cùng thời điểm, tại Cảng hàng không Chu Lai, thành phố tổ chức đón hai chuyến bay đầu năm gồm VJ1370 từ TPHCM và VN1641 từ Hà Nội, đánh dấu tín hiệu khởi sắc của hoạt động hàng không khu vực miền Trung ngay từ những ngày đầu năm mới.

Tại các sân bay, du khách hào hứng khi được tặng hoa, quà lưu niệm và tham gia các hoạt động chào mừng, tạo không khí thân thiện, ấm áp ngay thời khắc đầu năm.

Ngành du lịch tặng quà cho du khách đến thành phố

Song song đó, tại phố cổ Hội An, chương trình chào đón đoàn khách đầu tiên năm 2026 được tổ chức trang trọng tại khu vực Chùa Cầu. Du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống, giao lưu văn hóa và nhận quà lưu niệm trước khi tham quan, trải nghiệm không gian di sản đặc trưng của đô thị cổ.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai, trong dịp tết Dương lịch 2026 (từ ngày 30/12/2025 đến 4/1/2026), tổng số chuyến bay đến thành phố ước đạt 831 chuyến, trong đó có 464 chuyến nội địa và 367 chuyến quốc tế, tăng khoảng 13,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng lượng khách dự kiến đạt hơn 125.000 lượt.

Dịp tết Dương lịch, hai sân bay của Đà Nẵng đón 831 chuyến bay

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, việc đồng loạt tổ chức các hoạt động chào đón du khách tại sân bay và các điểm du lịch trọng điểm không chỉ tạo không khí khởi đầu năm mới sôi động, mà còn thể hiện quyết tâm của ngành du lịch thành phố trong việc hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Dự kiến trong năm nay, Đà Nẵng sẽ phục vụ khoảng 19,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 8,7 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 70.000 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.