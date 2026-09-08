Trưa 8/9, Ban Chỉ huy quân sự xã Quế Sơn Trung (TP Đà Nẵng) cho biết sáng cùng ngày, trong quá trình khai quật, lấy mẫu phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế Hiệp (xã Quế Sơn Trung), lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Chiếc ví và các bức ảnh được phát hiện tại mộ số 179, khu B, hàng 11 của nghĩa trang.

Chiếc ví được phát hiện trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ảnh: Quang Cường

Ngay sau đó, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trạng, bảo quản di vật và các hình ảnh để phục vụ xác minh, đối chiếu thông tin. Mẫu được niêm phong, bàn giao cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN và hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ.

Từ các bức ảnh này, cơ quan chức năng mong muốn người dân, thân nhân liệt sĩ hoặc những người biết thông tin liên quan nhận diện, cung cấp thêm manh mối phục vụ việc xác minh danh tính liệt sĩ.

Một số bức ảnh còn nhận diện được khuôn mặt. Ảnh: Quang Cường

Xã Quế Sơn Trung hiện quản lý 5 nghĩa trang liệt sĩ gồm Quế Mỹ, Quế Cường, Quế Thuận, Quế Châu và Quế Hiệp, với tổng số 2.472 phần mộ. Trong đó, có 1.646 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính cần được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Đến nay, địa phương đã phối hợp với các lực lượng hoàn thành lấy mẫu tại hơn 1.100 phần mộ, hiện còn hơn 500 mộ chưa được lấy mẫu. Các tổ công tác đang tiếp tục triển khai nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9.