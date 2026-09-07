Ngày 7/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, lực lượng chức năng vừa phát hiện nhiều di vật có thông tin, cung cấp thêm manh mối phục vụ việc xác minh danh tính liệt sĩ.

Cụ thể, sáng cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum, Đội lấy mẫu số 1, Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Đăk Cấm phát hiện một cây bút có khắc tên “Ngô Học”.

Cây bút được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ảnh: T.D

Cây bút được tìm thấy tại phần mộ số 4, hàng 1, lô 8, nơi an táng hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Thông tin trên di vật sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu với hồ sơ, tư liệu và kết quả giám định ADN để phục vụ việc xác minh danh tính liệt sĩ.

Cây bút khắc dòng chữ “Ngô Học”. Ảnh: T.D

Trước đó, ngày 6/9, Đội lấy mẫu số 5, Bộ CHQS tỉnh phát hiện một chiếc ví da trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ.

Chiếc ví được tìm thấy tại phần mộ số 10, hàng 8, khu B. Bên trong có dãy số “20/3/70” và chữ ký “Trọng Thanh”. Sau nhiều thập niên nằm dưới lòng đất, chiếc ví đã hư hỏng, bong tróc, hoen ố nhưng một số thông tin bên trong vẫn còn khá rõ.

Theo nhận định ban đầu, chữ ký trên ví nhiều khả năng là tên của liệt sĩ và dãy chữ số phía trên là ngày, tháng, năm nhập ngũ của liệt sĩ. Các thông tin này đang được tiếp tục đối chiếu, xác minh.

Chiếc ví da bên trong có dãy số và chữ ký "Trọng Thanh". Ảnh: T.D

Cũng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ, những ngày qua, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều di vật trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt.

Tại phần mộ số 32, hàng 10, khu A, lực lượng chức năng tìm thấy một cuốn album còn lưu một số hình ảnh, dòng chữ viết tay "Nguyễn Văn Thuận" hoặc "Nguyễn Văn Tuấn", dãy ký hiệu “748903 TA 90” và ảnh chân dung một phụ nữ.

Tại phần mộ số 12, hàng 1, khu B, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ví da ghi tên Đinh Xuân Mễ.