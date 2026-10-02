Quảng Ngãi

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo, dây thắt lưng, hộp tiếp đạn... trong vườn sau nhà một hộ dân. Còn tại Đà Nẵng, cụ ông 89 tuổi giúp tìm 3 hài cốt liệt sĩ được hỗ trợ 11 triệu đồng.

Sáng 2/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vườn phía sau nhà một hộ dân ở thôn 4 Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm, lực lượng chức năng phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

Các vị trí phát hiện hài cốt nằm gần nhau, trong phạm vi khoảng 2m. Hài cốt được tìm thấy chủ yếu còn răng, chân răng và nhiều mảnh xương vụn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở phường Đăk Cấm. Ảnh: Đ.K

Tại khu vực tìm kiếm, lực lượng chức năng còn phát hiện cúc áo, các đoạn dây thắt lưng, hộp tiếp đạn, nhiều viên đạn AK đã rỉ sét, 2 xi lanh y tế, nhiều mảnh kim loại, ly nhựa và 2 hộp nhựa màu trắng nghi là vật liệu nổ.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng tiến hành cất bốc, đưa các hài cốt liệt sĩ về phòng thờ liệt sĩ để bảo quản, thờ cúng.

Sau khi kết thúc đợt tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan, bàn giao hài cốt cho phường Đăk Cấm để tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Nhiều di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đ.K

Trước đó, trong hai ngày 19-20/9, từ thông tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng xã Ba Động (Quảng Ngãi) cũng phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật tại khu vực đầu nguồn suối Nước No, thôn Ba Liên.

Khu vực này nằm gần nơi từng có một trạm xá dã chiến điều trị bộ đội bị thương trong giai đoạn 1967-1972.

Đà Nẵng: Cụ ông 89 tuổi giúp tìm 3 hài cốt liệt sĩ được hỗ trợ 11 triệu đồng

Ngày 1/10, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa trao tiền hỗ trợ ông Trần Văn Đắc (89 tuổi, trú phường An Hải), người cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn.

Trong đó, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP Đà Nẵng hỗ trợ ông Đắc 10 triệu đồng. Đây là khoản hỗ trợ dành cho nhân chứng cung cấp thông tin chính xác về mộ, hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Bộ CHQS thành phố. Chính quyền phường An Hải hỗ trợ thêm ông Đắc 1 triệu đồng.

Ông Trần Văn Đắc được hỗ trợ 11 triệu đồng sau khi cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ liệt sĩ tập thể. Ảnh: H.S

Trước đó, ông Đắc cung cấp thông tin về một khu vực bãi đất ven biển thuộc tổ dân phố Phước Trường, nơi trước đây là làng Phước Trường, quận Sơn Trà cũ, nghi có mộ tập thể chứa hài cốt liệt sĩ.

Từ thông tin này, lực lượng chức năng tổ chức xác minh, tìm kiếm và quy tập được 3 hài cốt, 1 mộ liệt sĩ tập thể cùng một số hiện vật như đạn AK, vải.

Ngày 28/8, Ban CHQS phường An Hải tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đà Nẵng.

Những manh mối ông Đắc cung cấp giúp lực lượng chức năng tìm kiếm được các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.S

Lãnh đạo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho biết, những manh mối chính xác do người dân cung cấp có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính, quê quán, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng phấn đấu đến ngày 27/7/2027 tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập hơn 60 hài cốt và tiếp tục rà soát, xác minh các nguồn tin.