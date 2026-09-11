Ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin ban đầu về các khu vực chôn cất liệt sĩ liên quan đến Bệnh xá 78, Mặt trận 44 Quảng Đà trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Thông tin do cựu chiến binh Lê Đình Hùng, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cung cấp.

Trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là thân nhân gia đình, ông Hùng từng gặp hai nữ cán bộ giao liên hoạt động tại khu vực Bắc Quảng Đà và được cung cấp thông tin về Bệnh xá 78 cùng các khu chôn cất tại khu vực Tà La - Hòn Quắm. Hiện cả hai nhân chứng đều đã qua đời.

Bản đồ khu vực núi Hòn Tàu (mảnh 6640-3). Ảnh: Quang Cường

Theo lời kể của các nhân chứng, Bệnh xá 78 từng tiếp nhận, điều trị thương binh của Mặt trận 44 Quảng Đà. Những trường hợp hy sinh phần lớn được an táng gần khu vực bệnh xá.

Cũng theo thông tin được cung cấp, tại khu vực Tà La - Hòn Quắm từng có 3 khu chôn cất với tổng số gần 300 ngôi mộ.

Qua kiểm tra, đối chiếu bước đầu, một số nguồn tư liệu ghi nhận tháng 11/1969 từng phát hiện Bệnh viện 78 tại khu vực núi Hòn Tàu, thuộc địa bàn Quảng Nam trước đây.

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa địa danh Hòn Quắm và núi Hòn Tàu, vị trí cụ thể của các khu chôn cất, số lượng cũng như danh sách liệt sĩ vẫn cần tiếp tục xác minh.

Không ảnh khu vực núi Hòn Tàu tháng 3/1969, cho thấy nhiều vệt bom B-52. Ảnh: Quang Cường

Bộ CHQS TP Đà Nẵng mong các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, cán bộ từng công tác, chiến đấu tại Mặt trận 44 Quảng Đà, Bệnh xá 78 và những người biết thông tin về đơn vị, địa điểm hoạt động, vị trí chôn cất hoặc danh sách liệt sĩ hy sinh trong giai đoạn 1968-1972 cung cấp thêm thông tin.

Mọi thông tin có thể liên hệ Thiếu tá Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, số điện thoại 0963.053.252.

Những thông tin được cung cấp sẽ góp phần phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.