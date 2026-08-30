Ngày 30/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng cho biết đang tìm người biết thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền để phục vụ việc đối chiếu, xác minh.

Trước đó, ngày 29/8, trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh, xã Phú Thuận, Đà Nẵng (xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ), lực lượng chức năng phát hiện một di vật tại phần mộ số 345, hàng 1, khu B4.

Trên di vật khắc rõ nội dung: “Nguyễn Toàn Quyền, sinh 1954, đơn vị CB72, hy sinh ngày 27/11/1972”.

Lực lượng chức năng cẩn thận xác minh di vật. Ảnh: Quang Cường

Thông tin trên di vật là manh mối quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục rà soát hồ sơ, xác minh đơn vị, quê quán, quá trình chiến đấu, hy sinh và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân hoặc người biết thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền liên hệ với đơn vị hoặc Ban CHQS xã Phú Thuận để cung cấp thông tin.

Thông tin liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền. Ảnh: Quang Cường

Xã Phú Thuận hiện có 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Đại Tân, Đại Thạnh, Đại Thắng và Đại Chánh, với tổng cộng 2.894 phần mộ; trong đó 1.645 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, đến nay địa phương đã phối hợp khai quật, lấy mẫu gần 1.200 phần mộ; hơn 750 mẫu sinh phẩm bảo đảm điều kiện phục vụ giám định ADN.

Chiếc ví da ghi tên Trần Văn Thanh trong mộ liệt sĩ

Cũng trong ngày 29/8, trong quá trình lấy mẫu phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Đông, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi, Đội lấy mẫu số 6, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một chiếc ví da được lưu giữ cùng hài cốt liệt sĩ.

Chiếc ví được tìm thấy tại phần mộ số 10, hàng 12, lô 3, khu A. Bên trong còn thông tin mang tên Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê Quảng Nam.

Chiếc ví da có tên "Trần Văn Thanh, quê quán Quảng Nam" trong mộ liệt sĩ. Ảnh: T.Duy

Sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, di vật đã phai màu và phân hủy một phần. Tuy nhiên, những thông tin còn lưu lại được xem là manh mối quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục rà soát hồ sơ, đối chiếu và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Đông hiện có 826 phần mộ, trong đó 621 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Đến nay, Đội lấy mẫu số 6, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã khai quật hơn 500 phần mộ để lấy mẫu phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.