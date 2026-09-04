Trong quá trình lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện một album ảnh trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, trong đó có ảnh vẫn còn rõ khuôn mặt.
Chiều 4/9, Ban Chỉ huy quân sự xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) đang tìm kiếm người biết lai lịch các bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ.
Album ảnh được phát hiện trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại mộ số 1, hàng B12, lô II, mã định danh 48 073 00121, Nghĩa trang liệt sĩ Quế An.
Dù đã trải qua nhiều năm, một số bức ảnh trong album vẫn còn tương đối rõ khuôn mặt và đặc điểm của người xuất hiện trong ảnh.
Các di vật đang được cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu, xác minh, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ và tìm kiếm thân nhân.
Xã Quế Sơn hiện quản lý 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Quế Minh, Quế An, Quế Long và Quế Phong, với tổng cộng 2.081 phần mộ liệt sĩ. Trong đó, 841 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc lấy 462 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.
Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện ví da có tên Đinh Xuân Mễ. Tại một phần mộ khác, cuốn album chứa ảnh chân dung người phụ nữ cũng được tìm thấy.
Một di vật khắc rõ tên liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền, năm sinh, đơn vị và ngày hy sinh vừa được phát hiện trong phần mộ tại một nghĩa trang ở Đà Nẵng. Cơ quan chức năng đang tìm người biết thông tin để phục vụ việc xác minh.