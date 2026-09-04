Chiều 4/9, Ban Chỉ huy quân sự xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) đang tìm kiếm người biết lai lịch các bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ.

Album ảnh được phát hiện trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại mộ số 1, hàng B12, lô II, mã định danh 48 073 00121, Nghĩa trang liệt sĩ Quế An.

Những hình ảnh được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường

Dù đã trải qua nhiều năm, một số bức ảnh trong album vẫn còn tương đối rõ khuôn mặt và đặc điểm của người xuất hiện trong ảnh.

Các di vật đang được cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu, xác minh, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ và tìm kiếm thân nhân.

Một số bức ảnh vẫn còn rõ khuôn mặt. Ảnh: Quang Cường

Các bức ảnh đang được cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu để phục vụ công tác xác minh. Ảnh: Quang Cường

Xã Quế Sơn hiện quản lý 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Quế Minh, Quế An, Quế Long và Quế Phong, với tổng cộng 2.081 phần mộ liệt sĩ. Trong đó, 841 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc lấy 462 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.