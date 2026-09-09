Đà Nẵng

Ngày 9/9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực đồi thuộc thôn 1, xã Trà Giáp.

Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp tiếp nhận thông tin do ông Phạm Xuân Tuân (SN 1968, trú thôn 1) cung cấp.

Theo thông tin từ gia đình ông Tuân, khoảng năm 1975, một đơn vị trạm xá thuộc Quân khu 5 từng đóng quân tại khu vực này.

Khoảng năm 1977, khi gia đình trở về định cư, người thân phát hiện một ngôi mộ cách vị trí đơn vị từng đóng quân khoảng 100m. Phía đầu ngôi mộ có một chiếc mũ cối bộ đội.

Lực lượng chức năng khai quật hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi thuộc thôn 1, xã Trà Giáp. Ảnh: Quang Cường

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình và các lực lượng liên quan khảo sát, xác định vị trí.

Lực lượng chức năng xã Trà Giáp sau đó phối hợp với Đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức tìm kiếm, khai quật tại khu vực trên.

Quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện phần hài cốt trong túi tăng ni lông đã phân hủy, còn 24 chiếc răng cùng nhiều di vật.

Các di vật được tìm thấy gồm một thắt lưng, đầu bút máy, Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, một chiếc nhíp, 18 cúc áo, quần và một số mảnh quần áo đã mục.

Một số di vật được phát hiện. Ảnh: Quang Cường

Sau khi phát hiện, hiện trường cùng toàn bộ hài cốt và di vật được lực lượng chức năng bảo vệ, thu thập, quản lý để phục vụ công tác xác minh.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ đơn vị và danh tính liệt sĩ, đồng thời thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.