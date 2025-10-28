Những ngày qua, gia đình chị My (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) trải qua những giờ phút khó quên khi căn nhà cấp 4 ngập nặng.

Gia đình chị có 5 người gồm vợ chồng chị, bố mẹ chồng và con gái 4 tuổi. Chị My chia sẻ với PV VietNamNet, cơn mưa lớn kéo dài khiến khu vực chị sinh sống ngập sâu. Nước lũ tràn vào nhà chị từ khoảng 10h ngày 27/10. Chiều cùng ngày, mực nước ngập đã ngang hông người trưởng thành.

Chị My vừa trông con vừa tranh thủ nấu bữa cơm chiều giữa dòng nước ngập

Nhà ngập nặng, cộng thêm tình trạng mất điện khiến cuộc sống của gia đình chị khốn đốn.

Khi nước tràn vào nhà, các thành viên trong gia đình chị mỗi người một việc. Chị phụ trách trông con gái 4 tuổi, bố mẹ chồng và chồng chị kê đồ đạc lên cao để tránh hư hại.

Khoảng 15h ngày 27/10, trong khi mọi người vẫn tất bật dọn dẹp đồ đạc, chị vào bếp nấu vội bữa cơm chiều. Buộc lòng, chị phải đặt con gái 4 tuổi vào chiếc chậu lớn, lênh đênh trên mặt nước để có thể rảnh tay nấu nướng.

“Nhà có con nhỏ, tôi phải lo nấu nướng để con có cái ăn. Bé ngoan, hiểu chuyện, chịu ngồi yên trong chiếc chậu cho mẹ làm. Chồng tôi cũng dọn dẹp quanh đó nên có thể phụ trách giám sát con.

Tôi dù tất bật nấu nướng nhưng cũng giám sát con rất kỹ, chiếc chậu nơi con ngồi luôn sát cạnh”, chị My chia sẻ.

Nhà chị My ngập nặng vào ngày 27/10

Nhà có bếp ga và một chút thực phẩm dự trữ, chị tranh thủ nấu vài món đơn giản cho gia đình. Bữa cơm chiều hôm ấy của gia đình chị có rau lang luộc, muối mè, muối đậu. Nhà chỉ còn miếng thịt nhỏ, chị nấu riêng cho con gái.

“Nhà tôi là nhà cấp 4, có gác lửng, chiều ấy cả nhà ngồi ăn trên gác trong ánh đèn pin lập lòe”, chị My kể.

Càng về chiều muộn, nước càng dâng cao, gia đình chị My quyết định sơ tán, sang nhà hàng xóm trú nhờ. Nước ngập đến ngang bụng người trưởng thành, chị lại đặt con gái vào chiếc chậu lớn, đẩy qua biển nước sang nhà hàng xóm tránh trú.

“Khuya hôm ấy, nước ngập đến cổ người lớn. May mắn, nhà tôi kịp sang hàng xóm trú nhờ. Nhà hàng xóm cao hơn nên an toàn, cả hai nhà tổng cộng 10 người cùng sinh hoạt”, chị My chia sẻ.

Cảnh chị My đẩy con sang nhà hàng xóm trú nhờ vào chiều muộn ngày 27/10

Ngày 28/10, từ nhà hàng xóm nhìn sang, chị thấy căn nhà cấp 4 của mình lấp ló trong biển nước. Chị xác định, đồ đạc trong nhà sẽ hư hại nhiều nhưng trong tình thế cấp bách, gia đình chị ưu tiên sự an toàn cho mình.

Chị My đã có 5 năm về xã Đại Lộc làm dâu và đây là lần đầu chị chứng kiến cảnh ngập lụt nghiêm trọng như vậy. Chị hy vọng, nước sớm rút để cuộc sống của gia đình mình và người dân xung quanh bớt khó khăn.

Ảnh và video: NVCC