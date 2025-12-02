Ngày 2/12, tại buổi họp báo do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường lý giải việc thành phố có đề xuất thay cụm từ "xả lũ".

Cụ thể, vừa qua, UBND TP Đà Nẵng kiến nghị điều chỉnh Quyết định 1865 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (gọi tắt là Quy trình 1865 - PV). Trong đó, thành phố đề xuất thay cụm từ "xả lũ" bằng "vận hành điều tiết qua tràn xả sâu".

Ông Trương Xuân Tý thông tin tại buổi họp báo.

Theo ông Trương Xuân Tý, Quy trình 1865 quy định việc vận hành hồ chứa thủy điện trong mùa lũ gồm ba giai đoạn.

Đầu tiên là khi xuất hiện bản tin mưa lớn, khả năng có lũ thì vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ. Thứ hai, khi đang vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ, nếu lưu lượng về hồ lớn, mực nước hạ du cao thì phải chuyển sang trạng thái vận hành duy trì mực nước hồ; tức lưu lượng xả bằng lưu lượng về hồ.

Thứ ba, khi xuất hiện đỉnh lũ về hồ và mực nước ở hạ du đạt đến mức phải cắt giảm lũ thì tiến hành vận hành cắt giảm lũ. Khi đó, lưu lượng xả thấp hơn lưu lượng về hồ. Cả ba giai đoạn này đều được vận hành qua tràn xả sâu của hồ chứa thủy điện.

“Cả ba giai đoạn đều vận hành qua tràn xả sâu. Nhiệm vụ của tràn xả sâu là điều tiết lũ. Do quy trình vận hành là văn bản hành chính, các cụm từ cần đồng nhất nên thành phố đề xuất điều chỉnh ‘xả lũ’ thành ‘điều tiết qua tràn xả sâu’”, lãnh đạo Sở NN&MT giải thích. Cũng theo ông Trương Xuân Tý, đây mới là đề xuất gửi Bộ NN&MT, còn phải được xem xét thêm.

Phó Giám đốc Sở NN&MT cũng thông tin, tổng lượng mưa tại Đà Nẵng trong ba đợt cao điểm vừa qua là hơn 2.000mm, trong khi tổng lượng mưa bình quân một năm của Đà Nẵng chỉ khoảng 2.400mm. Do đó có nhiều tình huống không thể lường trước được như vụ sạt lở ở xã miền núi khi trời đang nắng.

Theo ông Trương Xuân Tý, thành phố sẽ xây dựng một đề án ổn định dân cư cho người dân vùng núi. Sở NN&MT đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các địa phương chủ động lựa chọn những vị trí phù hợp, đưa vào diện xem xét.

Đà Nẵng sẽ mời các nhà khoa học cho ý kiến và khảo sát, để khi thực hiện sắp xếp tái định cư, người dân phải có cuộc sống bền vững, ổn định lâu dài. Nhiệm vụ này, Thành ủy Đà Nẵng giao phải hoàn thành trong quý 1/2026.

Thành phố cũng sẽ đề nghị quy định lại dung tích phòng lũ các hồ chứa ở mức tối đa có thể, để khi xuất hiện lũ phải hạ mực nước hồ tối đa, tạo dung tích phòng lũ tốt nhất để cắt được các đỉnh lũ.