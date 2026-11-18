Gia đình khai hoang đất, xây nhà từ năm 1997 và đã được cấp sổ đỏ 200m2 đất ở. Nay muốn hợp thức hóa phần diện tích tăng thêm để tách thửa cho con nhưng hồ sơ kéo dài từ tháng 1/2026 đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Cấp đổi cả thửa hay cấp sổ riêng cho phần diện tích tăng thêm?

Một công dân phản ánh, gia đình khai hoang đất và xây dựng nhà ở từ năm 1997. Sau đó, gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với diện tích 200m2 đất ở (ONT). Trên phần hình thể hiện thửa đất có ghi chú "đất trống cùng thửa năm 2003".

Theo hồ sơ 64/CP, thửa đất thuộc loại đất hoang đồi. Trong khi đó, hồ sơ 60/CP chưa được duyệt năm 1997 thể hiện thửa đất được đăng ký với diện tích 2.424m2, loại đất ở (T).

Qua các thời kỳ đo đạc, bản đồ địa chính ghi nhận diện tích thửa đất có sự thay đổi. Theo cơ sở dữ liệu năm 2016, tổng diện tích thửa đất là 3.350,1m2, trong đó có 200m2 đất ở (ONT) và 3.150,1m2 đất trồng cây lâu năm (CLN).

Hiện nay, gia đình có nhu cầu đăng ký biến động, cấp đổi giấy chứng nhận đối với phần diện tích tăng thêm phù hợp với quy hoạch đất ở để thực hiện việc tách thửa cho con.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND phường đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với phần diện tích tăng thêm khoảng 2.300m2, đồng thời yêu cầu gia đình thực hiện kê khai, đăng ký đất đai.

Gia đình cho biết đã chấp hành quyết định xử phạt, nộp tiền vào ngân sách nhà nước và nhận được thông báo thuế. Hồ sơ sau đó đã được chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Dù vậy, từ tháng 1/2026 đến nay, gia đình vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Từ thực tế trên, công dân đặt câu hỏi: Trường hợp này được xác định là cấp đổi giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm, tổng cộng 2.500m2 (gồm 2.300m2 diện tích tăng thêm và 200m2 đất ở đã được cấp giấy chứng nhận), hay chỉ cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với phần diện tích đất trống cùng thửa là 2.300m2?

Bên cạnh đó, nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì cơ quan nào có thẩm quyền ký? UBND phường hay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (trước đây là Văn phòng đăng ký đất đai thành phố)?

Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp sổ đỏ một phần thửa đất có thể được xem xét cấp giấy chứng nhận cho phần diện tích còn lại nếu nay đủ điều kiện theo quy định. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Phần diện tích trước đây chưa đủ điều kiện, nay có thể được xem xét cấp sổ

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của địa phương.

Việc xử lý cần căn cứ hồ sơ lưu trữ, đồng thời đối chiếu các quy định cụ thể do địa phương ban hành theo thẩm quyền thi hành Luật Đất đai.

Do đó, Bộ không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, cơ quan này dẫn một số quy định pháp luật liên quan để công dân và địa phương nghiên cứu, áp dụng.

Cụ thể, Điều 24 Nghị định 101/2024 của Chính phủ quy định về việc cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận đã cấp. Quy định này đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 49/2026.

Đáng chú ý, khoản 4 Điều 24 quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đối với một phần diện tích thửa đất, trong khi phần diện tích còn lại chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp giấy trước đây, thì nay nếu phần diện tích còn lại đã đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc thực hiện tuân theo quy định tại Điều 15 Nghị định 49/2026.

Từ các quy định trên, Bộ đề nghị công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện thủ tục theo đúng quy định.