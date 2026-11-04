Một gia đình nhận chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay từ năm 2000, xây nhà và sử dụng ổn định đến nay, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch, đang muốn làm sổ đỏ. Vậy thời điểm bắt đầu sử dụng đất được tính từ năm 1994 hay năm 2000?

Một công dân phản ánh, gia đình nhận chuyển nhượng một thửa đất vào ngày 3/5/2000 bằng giấy viết tay. Ngay trong năm 2000, gia đình xây nhà và sinh sống ổn định, liên tục trên đất cho đến nay. Thửa đất hiện phù hợp quy hoạch, không có tranh chấp.

Theo phản ánh, trước đó, ngày 28/7/1994, UBND xã đã cấp thửa đất này cho chủ cũ theo đơn xin giao đất xây nhà.

Hiện gia đình có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với diện tích 200m2 đất ở và 100m2 đất trồng cây lâu năm.

Từ trường hợp trên, công dân đặt câu hỏi: Thời điểm bắt đầu sử dụng đất được xác định từ năm 1994, khi UBND xã giao đất cho chủ cũ, hay năm 2000, khi gia đình nhận chuyển nhượng và bắt đầu xây dựng nhà ở?

Đồng thời, thời điểm nào được sử dụng làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ?

Đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, thời điểm bắt đầu sử dụng đất và thời điểm xây dựng nhà ở có phải là một hay không? Quy định pháp luật nào điều chỉnh việc xác định các mốc thời gian này?

Việc cấp giấy chứng nhận lần đầu được xem xét theo từng nhóm trường hợp, căn cứ vào nguồn gốc và tình trạng pháp lý của thửa đất. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Việc xem xét phải căn cứ vào hồ sơ lưu trữ và các quy định cụ thể do địa phương ban hành theo thẩm quyền thi hành Luật Đất đai.

Do đó, Bộ chưa có cơ sở để đưa ra câu trả lời cụ thể đối với trường hợp nêu trên.

Tuy nhiên, Bộ cho biết pháp luật đất đai hiện hành đã có các quy định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đang sử dụng đất.

Cụ thể, việc cấp giấy chứng nhận lần đầu được xem xét theo từng nhóm trường hợp, căn cứ vào nguồn gốc và tình trạng pháp lý của thửa đất.

Trong đó, Điều 137 Luật Đất đai quy định về cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Điều 138 quy định về cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Điều 139 quy định các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014.

Đáng chú ý, Điều 140 quy định về việc cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền.

Về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn Điều 15 Nghị định số 49/2026, theo đó UBND cấp tỉnh được giao quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở đó, Bộ đề nghị công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương để được hướng dẫn và xem xét hồ sơ.