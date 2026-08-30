Ngày 30/8, Kwonwah đưa tin nữ diễn viên Huệ Anh Hồng vừa xuất hiện tại sự kiện giao lưu sau buổi chiếu bộ phim mới Shu Dao San (Đếm đến ba).

Tại đây, nữ diễn viên chia sẻ về những chấn thương cô từng gặp trong quá trình quay phim, trong đó có lần gãy 2 xương sườn khi cứu bạn diễn Trương Hựu Hạo.

Theo Huệ Anh Hồng, một cảnh quay nguy hiểm được thực hiện trong ngày có bão, khi cô và Trương Hựu Hạo phải đu dây trên không ở độ cao tương đương tầng 4. Trong lúc quay, cô bất ngờ phát hiện dây an toàn của bạn diễn bị đứt. Không kịp suy nghĩ, nữ diễn viên lập tức nắm lấy phần dây và cố kéo anh trở lại vị trí an toàn.

Hành động này khiến Huệ Anh Hồng bị gãy 2 xương sườn. Tuy nhiên, nữ diễn viên chỉ xem đây là một “tai nạn nhỏ”.

Huệ Anh Hồng và bạn diễn Trương Hựu Hạo. Ảnh: Kwonwah

Đây không phải chấn thương duy nhất Huệ Anh Hồng gặp phải. Trong khoảng 2 tháng quay phim, nữ diễn viên tổng cộng bị nứt 6 vị trí xương.

Ngay trước khi bấm máy, cô đã bị nứt 2 xương sườn trong một buổi tổng duyệt. Sau đó, cô tiếp tục gãy thêm 2 xương sườn khi cứu Trương Hựu Hạo. Đến ngày quay thứ 10, nữ diễn viên lại ngã khi thực hiện cảnh múa với giày cao gót, khiến 2 ngón chân bị nứt xương.

Bác sĩ và đạo diễn nhiều lần khuyên Huệ Anh Hồng nghỉ ngơi để hồi phục. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định không sử dụng diễn viên đóng thế và kiên trì hoàn thành các cảnh quay. Ở tuổi 66, Huệ Anh Hồng vẫn trực tiếp thực hiện nhiều cảnh quay có độ khó cao.

Sinh năm 1960, Huệ Anh Hồng là gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) với sự nghiệp kéo dài gần 5 thập kỷ.

Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Anh hùng xạ điêu (1976), Trưởng bối, Bá Vương Hoa, Huyết Quan Âm, Tôi và quê hương tôi... Huệ Anh Hồng được đánh giá cao nhờ khả năng hóa thân đa dạng, từ phim võ thuật, hành động đến tâm lý, chính kịch.

Nữ diễn viên nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng điện ảnh lớn, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Hong Kong Film Awards và Ảnh hậu Kim Mã.

Trailer phim "Đếm đến ba":