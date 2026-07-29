Chiều 29/7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng) để mở rộng khu vực tìm kiếm tại rãnh mộ thứ nhất.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, lực lượng chức năng đào xung quanh nhà bia tưởng niệm, sau đó sẽ di dời bằng phương án dùng con lăn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ đầu tiên - khu vực nằm sát hồ nước. Máy bơm được sử dụng để hút nước xung quanh khu vực mở rộng, đồng thời khu vực này được gia cố cẩn thận để ngăn nước tràn vào.

Trước đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực sát mép hồ. Việc mở rộng rãnh mộ tại đây nhằm tránh bỏ sót hài cốt trong quá trình tìm kiếm.

Tại rãnh mộ thứ hai, lực lượng chức năng đã đào được 20m³ đất và lắp đặt nhà bạt lớn để che chắn, bảo đảm an toàn trong quá trình khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, trong ngày 29/7, lực lượng đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ và 4 bộ di vật kèm theo.

Tính đến hết hôm nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 150 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 128 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt được bóc tách từ các bộ hài cốt tập thể.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tiếp tục đào 80m³ đất, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, Đội quy tập tiếp tục khai quật rãnh mộ mới tại Công viên Lê Thị Riêng, phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật kèm theo.