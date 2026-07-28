Tối 28/7, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, trong ngày 28/7, tại khu vực rãnh mộ phát hiện thứ hai, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò theo thông tin từ các nhân chứng và các dấu vết khảo sát thực địa.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 10 hài cốt chôn đơn và 9 hài cốt được bóc tách từ một hài cốt tập thể, cùng một số di vật kèm theo.

Ngày 24/7, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tiến hành đào thăm dò rãnh mộ mới cách rãnh mộ khai quật trước đó vài chục mét, chếch về hướng đồi đất nhân tạo (cạnh biểu tượng cây đàn guitar trên đỉnh đồi). Ảnh: Nguyễn Huế

Chiều nay, tại TPHCM có mưa lớn gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Song lực lượng vẫn huy động 3 máy cuốc, di dời hơn 80m³ đất để mở rộng khu vực rãnh mộ, quyết tâm đưa toàn bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện lên khỏi lòng đất một cách chu đáo, cẩn trọng.

Tính đến hết hôm nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 144 bộ hài cốt liệt sĩ. Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại rãnh mộ mới ở công viên Lê Thị Riêng Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, Đội quy tập phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật kèm theo khi tiếp tục khai quật rãnh mộ mới tại công viên Lê Thị Riêng.