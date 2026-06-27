Cơ quan công an đã tìm thấy và bàn giao hai mẹ con chị T.M. (trú tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) cho gia đình, sau khi cả hai rời khỏi nhà từ ngày 24/6.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người thân về việc hai mẹ con chị T.M. mất liên lạc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Quyết Thắng khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm.

Qua rà soát các nguồn thông tin, lực lượng chức năng xác định chị T.M. cùng con nhỏ đi với một người đàn ông mặc áo trắng đến Bến xe khách Thái Nguyên, sau đó lên xe khách di chuyển vào TP Huế.

Công an phường Hương Trà, thành phố Huế tìm thấy T.M tại nhà T.V.S (cởi trần). Ảnh: CACC.

Công an Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với Công an TP Huế rà soát hành trình của xe khách, xác định tối 25/6, cả ba người xuống xe tại khu vực vòng xuyến Tứ Hạ, phường Hương Trà, TP Huế.

Ngay trong đêm, Công an phường Hương Trà tiến hành khoanh vùng, kiểm tra nhân hộ khẩu và xác định người đàn ông đi cùng hai mẹ con chị T.M. là T.V.S. (SN 1970, trú phường Hương Trà).

Lực lượng công an đã đến nơi ở của ông T.V.S. và tìm thấy hai mẹ con chị T.M. trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Làm việc với cơ quan công an, chị T.M. và ông T.V.S. cho biết hai người quen biết nhau từ trước, thường xuyên liên lạc và đã hẹn gặp rồi cùng đi vào Huế.

Sau khi xác minh, làm rõ vụ việc không có dấu hiệu bị bắt cóc hay cưỡng ép, Công an phường Hương Trà đã thông báo kết quả đến Công an phường Quyết Thắng để thông tin cho gia đình chị T.M.

Đến khoảng 11h ngày 26/6, Công an phường Hương Trà đã bàn giao hai mẹ con chị T.M. cho người thân đưa về địa phương.