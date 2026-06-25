Thái Nguyên:

Ngày 25/6, Công an tỉnh Thái nguyên cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc hai mẹ con ở tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng bị bắt cóc là chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận xã hội.



Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, đây là thông tin chưa được kiểm chứng.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ngày 24/6, chị T.M. (SN 2002, trú tại TDP Gò Móc; bị khuyết tật tâm thần thể nhẹ) ở nhà trông con. Thời điểm này, mẹ đẻ và chồng của chị T.M. đi làm tại công ty từ khoảng 6h30, trong nhà còn có bố đẻ của chị ở tầng 1.

Khoảng 6h50, một người đàn ông mặc áo trắng đến nhà, được chị T.M. đưa vào trong và lên tầng 2, sau đó ở lại hơn 6 tiếng đồng hồ.

Đến khoảng 13h05, người đàn ông này cùng chị T.M. bế con nhỏ ra khỏi nhà, lên một chiếc taxi màu trắng và rời đi.

Khoảng 18h cùng ngày, mẹ đẻ và chồng chị T.M. đi làm về không thấy chị và con ở nhà. Gia đình tìm kiếm xung quanh không có kết quả nên đã trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quyết Thắng đã lấy lời khai lái xe taxi, những người liên quan và thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn để phục vụ việc xác minh.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ việc không có dấu hiệu bắt cóc phụ nữ và trẻ em như một số trang mạng xã hội đăng tải.

Công an phường Quyết Thắng đã phát thông báo tìm người và tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện chị T.M. và con trai ở đâu, kịp thời thông báo cho Công an phường Quyết Thắng qua số điện thoại 0982.418.785.