Ngày 4/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Minh Thanh, Bí thư xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên), cho biết sau 5 ngày huy động các lực lượng phối hợp cùng người dân khẩn trương tìm kiếm, đến khoảng 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu K. (SN 2018).

Nạn nhân được phát hiện tại khu vực suối Nà Ngò, cách nơi gặp nạn khoảng 500m.

Theo ghi nhận, thi thể cháu bé bị vùi lấp dưới lớp cát do dòng nước cuốn trôi sau nhiều ngày. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục theo quy định, đồng thời bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể cháu bé không may bị đuối nước tại khu vực suối Nà Ngò. Ảnh: Ngô Dương

Trước đó, ngày 30/6, cháu K. đến nhà ông ngoại ở thôn Phiêng Phường, xã Thượng Minh, Thái Nguyên chơi. Khoảng 12h cùng ngày, cháu cùng 3 bạn nhỏ ra câu cá tại suối thuộc thôn Nà Phiêng và không may trượt chân rơi xuống suối, mất tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Thượng Minh đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Quá trình tìm kiếm, các lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp. Mưa lớn khiến mực nước suối liên tục thay đổi, trong khi khu vực có nhiều bãi cát, đá ngầm, dòng chảy xiết và lượng bùn cát bồi lấp sau các trận mưa, gây cản trở việc tiếp cận và tìm kiếm nạn nhân.