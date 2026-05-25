Ngày 25/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh T.H.T. (37 tuổi, ngụ phường Trung An) sau vụ để con trai 4 tuổi điều khiển ca nô trên sông Tiền.

Theo cơ quan chức năng, anh T. bị phạt gần 17 triệu đồng do nhiều vi phạm, gồm: không đăng ký lại phương tiện theo quy định; sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực; điều khiển phương tiện khi không có chứng chỉ chuyên môn; giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với anh T. Ảnh: T.X

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip từ tài khoản Facebook “Thắng Ôtô Cũ”, ghi lại cảnh một bé trai khoảng 4 tuổi ngồi cầm lái ca nô chạy trên sông Tiền. Clip được đăng trong nhóm “Đam mê Jetski Cano Việt Nam”.

Vụ việc sau đó được phản ánh đến Cục CSGT. Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc xác minh.

Bé trai 4 tuổi cầm lái ca nô trên sông Tiền. Ảnh: CSGT

Làm việc với cơ quan chức năng, anh T. thừa nhận là người đăng tải đoạn clip. Người này cho biết chiếc ca nô được mua lại với giá khoảng 150 triệu đồng. Sau đó, anh để con trai 4 tuổi cầm lái trong khoảng 3 phút, đồng thời quay clip và đăng lên mạng xã hội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của ca nô đã hết hiệu lực từ ngày 3/4/2017, tức gần 8 năm. Ngoài ra, giấy đăng ký phương tiện vẫn đứng tên chủ cũ, trong khi anh T. không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy theo quy định.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T., đồng thời yêu cầu gỡ bỏ đoạn clip đăng trên mạng xã hội.