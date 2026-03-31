Lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh đang xác minh, xử lý một trường hợp để bé gái điều khiển xe máy điện chạy trên đường.
Ngày 31/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe máy di chuyển nhanh trên đường vào buổi tối. Đáng chú ý, người điều khiển là một bé gái, phía sau chở một nam thanh niên; cả hai đều đội mũ bảo hiểm.
Sự việc được cho là diễn ra tại Quảng Ninh.
Sau khi clip được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng hành vi này nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 1 (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Theo đó, vụ việc được xác định xảy ra tối 30/3 trên địa bàn phường Đông Mai (tỉnh Quảng Ninh). Bé gái điều khiển xe mới 5 tuổi; người ngồi phía sau là một nam sinh lớp 11.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.