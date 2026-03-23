Chiều 23/3, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14 vừa lập biên bản xử phạt một nữ tài xế về lỗi dùng điện thoại khi điều khiển ô tô trên đường.

Trước đó, ngày 21/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ tài xế điều khiển ô tô BKS 30A-439.XX lưu thông trên đường Giải Phóng (Hà Nội).

Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, người này sử dụng điện thoại di động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nữ tài xế buông cả hai tay để dùng điện thoại khi ô tô vẫn đang lưu thông. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 14 đã xác minh, làm rõ người điều khiển ô tô BKS 30A-439.XX là chị N.T.L. (SN 1991, trú tại Hà Nội) và mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, nữ tài xế thừa nhận hành vi vi phạm. Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị L. về hành vi dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển ô tô.

Chị N.T.L. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng điện thoại khi lái ô tô bị xử phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 20-22 triệu đồng.