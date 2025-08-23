Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định về diễn biến cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki), cũng như cảnh báo các nguy cơ rủi ro tại một số khu vực chịu ảnh hưởng.

Cụ thể, sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trong mùa mưa bão năm 2025. Hiện bão di chuyển khá nhanh, chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25km/h.

TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến bão số 5

Do đó, theo ông Lâm, chỉ trong khoảng 48 giờ tới, bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến các khu vực đất liền của nước ta.

Bão số 5 là một cơn bão mạnh, di chuyển tốc độ nhanh, sức gió mạnh trong bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14-15 gây nguy hiểm cho cả trên biển và trên đất liền tại các khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Trị.

Dự báo từ đêm 24/8 (tức Chủ nhật), các vùng biển vịnh Bắc Bộ cũng như vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng sẽ có ảnh hưởng của gió mạnh do hoàn lưu của bão.

Đầu tiên là các vùng biển, sau đó đến các khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế cũng sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh và mưa lớn.

“Trọng tâm của khu vực chịu ảnh hưởng gió mạnh và mưa lớn sẽ nằm ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị”, ông Lâm nhấn mạnh.

Ông Lâm lưu ý, thời gian xuất hiện gió mạnh là sáng 25/8 ở các khu vực ven biển và đất liền; ngày và đêm 25/8 là cao điểm mưa lớn ở Trung Bộ.

“Chúng tôi cũng dự báo hoàn lưu mưa sau bão có thể mở rộng ra khu vực Bắc Bộ và kéo dài ra vùng núi của Nghệ An và Hà Tĩnh”, ông Lâm thông tin.

Sóng mạnh đánh vào bờ ở Thanh Hóa trong cơn bão số 3 Wipha. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Lâm, trong đợt mưa do bão lần này, đặc biệt lưu ý mưa có cường suất lớn có thể lên đến trên 200mm trong vòng 3 giờ. Mưa lớn dồn dập sẽ khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, nhất là vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tăng cao trong ngày 25-26/8 tới.

Đối với các khu vực vùng biển, do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m; biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: vùng biển Thanh Hóa đến Huế cấp 3, riêng vùng ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế cấp 4 (cấp rất lớn); vùng biển từ Huế đến Lâm Đồng cấp 2, riêng khu vực ven bờ cấp 3; vùng biển ven bờ từ TPHCM đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông cấp 2; khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) cấp 3.