Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ từ ngày 21/8-5/9. Cụ thể:

Thời tiết các khu vực từ ngày 21-31/8/2025:

Khu vực Bắc Bộ: Từ 21-23/8 có mưa (thời gian mưa tập trung nhiều về đêm và sáng), vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to; giai đoạn từ 24-25/8 mưa giảm; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ.

Từ ngày 26/8, tại Bắc Bộ mưa giông gia tăng trở lại trên diện rộng (đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng). Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-33 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới nhiều ngày mưa. Nguồn: NCHMF

Khu vực Trung Bộ: Ngày 21-23/8 trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; giai đoạn từ 24-31/8 có khả năng xuất hiện mưa giông diện rộng trở lại; riêng khu vực từ Thanh Hóa - Huế giai đoạn từ sau ngày 26/8 đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ.

Nhiều nơi trên cả nước còn mưa lớn từ nay đến cuối tháng 8/2025. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ 21-31/8 nhiều ngày có mưa giông vào buổi chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 28-31 độ; khu vực Nam Bộ từ 31-34 độ.

Thời tiết các khu vực từ 1-5/9:

Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ: Chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa giông; ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và giông.

Khả năng có bão ảnh hưởng đất liền trong 1 tháng tới

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng vừa đưa ra nhận định khí hậu thời hạn tháng (từ 21/8-20/9).

Theo đó, tổng lượng mưa ở các khu vực ven biển Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế - Quảng Ngãi cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 10-30%, các khu vực còn lại ở mức xấp xỉ.

Trong thời kỳ dự báo, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ở mức tương đương so với TBNN cùng thời kỳ (TBNN: trên Biển Đông là 2,4 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 1 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Ngoài ra, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, tuy nhiên suy giảm dần về cường độ và tần suất.

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong tháng nhiều ngày có mưa rào và giông tập trung chủ yếu vào chiều tối; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ông Hòa nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất... do đó, đề nghị các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày tới.