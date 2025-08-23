Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông sau đó mạnh lên thành bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki).

Thời tiết đất liền, ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 23-24/8, có mưa rào và giông rải rác (thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm); giai đoạn từ đêm 24-27/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, có khả năng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Thời tiết miền Bắc còn mưa rào và giông rải rác. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trước mắt, từ chiều tối 22/8 đến sáng 23/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h). Từ chiều 23/8, mưa lớn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/8, có lúc có mưa rào và giông, ngày có nắng gián đoạn, mức nhiệt tăng nhẹ, cao nhất 34 độ.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 23-24/8 trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-35 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 23 tiếp tục có mưa rào và giông vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 27-31 độ; khu vực Nam Bộ từ 30-34 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 23/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông, ngày có nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.