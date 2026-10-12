Các đặc phái viên Mỹ được cho đã hoãn kế hoạch tới Nga vì muốn làm rõ hơn lập trường của Ukraine và châu Âu trong việc giải quyết xung đột.

Theo hãng tin TASS, hãng thông tấn Axios ngày 11/10 đã dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ tiết lộ lý do các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hoãn công du Nga: "Ông Witkoff và ông Kushner đã tạm hoãn chuyến đi dự kiến tới Moscow, ít nhất cho đến khi làm rõ liệu Ukraine và các nước châu Âu có sẵn sàng cho một thỏa thuận thống nhất hay không".

Theo kế hoạch trước đó, ông Witkoff và ông Kushner sẽ tới Nga trong vòng 2 tuần tới để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các phương án giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Các đặc phái viên Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner. Ảnh: TASS

Căng thẳng giữa Kiev và Washington có dấu hiệu leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Kiev cần một nhà lãnh đạo mới vì Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần từ chối cơ hội đạt được thỏa thuận với Nga. Ông Zelensky trước đó đã chỉ trích Mỹ vì thỏa thuận mua dầu diesel của Nga.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen ngày 11/10 tuyên bố liên minh này sẽ bổ sung thêm kinh phí mua tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine.

"Chúng tôi đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân Ukraine và sự ủng hộ hoàn toàn dành cho ông Zelensky. EU sẽ xem xét nhu cầu tài chính của Kiev trong năm tới và các biện pháp huy động thêm sự hỗ trợ quốc tế", bà Von der Leyen nói.