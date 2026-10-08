Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow đã "hoàn toàn chấp nhận" đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Anchorage nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine, nhưng Liên minh châu Âu (EU) đã làm chệch hướng tiến trình này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Anchorage, Alaska vào năm ngoái và hai nhà lãnh đạo đã đạt được sự hiểu biết chung về cách giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi Moscow coi kết quả hội nghị là một "thỏa thuận" dù vẫn còn một số "chi tiết cần làm rõ", Washington nhiều lần bác bỏ cách gọi này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói "đã có một đề xuất tại Alaska, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp bộ trưởng của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) hôm 7/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố thỏa thuận Anchorage “cuối cùng đã bị các nhà lãnh đạo EU và Anh phá hỏng” trong những tháng sau đó.

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian vào tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai tuyên bố những gì đạt được tại Anchorage đã bị "chôn vùi".

"Chúng tôi hoàn toàn thanh thản, chưa kể đến việc chúng tôi đã chấp nhận đầy đủ đề xuất của Mỹ vào tháng 8 năm ngoái - đề xuất được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh tại Alaska", ông Lavrov nhấn mạnh.

Mặc dù Mỹ ngày càng tỏ ra ít mặn mà với "thỏa thuận" này, Tổng thống Trump chưa bao giờ tuyên bố rõ ràng rằng khuôn khổ đó đã chấm dứt. Tháng trước, Washington đã nỗ lực khôi phục đàm phán giữa Nga và Ukraine, nhưng tiến trình này lại bị đình trệ do các cuộc tấn công tầm xa liên tục từ cả Moscow và Kiev vào phía bên kia.

Theo ông Lavrov, Nga đã đồng ý với đề xuất của Washington về một cuộc họp 3 bên với Ukraine, dự kiến ​​diễn ra sau cuộc bầu cử quốc hội Nga hồi tháng 9. Tuy nhiên, Moscow cáo buộc Kiev đã tìm cách “phá hoại cuộc bầu cử” và phát động một cuộc tấn công quy mô lớn ngay khi quá trình bỏ phiếu đang diễn ra.

"Chúng tôi đã nói rõ rằng trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi muốn biết chính xác các nhà đàm phán của Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ đưa ra những đề xuất gì. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi và phía Mỹ đã thấu hiểu những lập luận của chúng tôi", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói thêm.

Giới chức Mỹ, EU và Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về phát biểu trên của Ngoại trưởng Nga.