Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng liên minh này đang chuẩn bị cho kịch bản phong tỏa vùng Kaliningrad của Nga.

Theo TASS, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Giuseppe Cavo Dragone ngày 10/10 tuyên bố liên minh này không có kế hoạch phong tỏa vùng Kaliningrad như những cáo buộc của truyền thông Nga.

"Cần khẳng định rõ rằng NATO không chuẩn bị phong tỏa Kaliningrad. Các cáo buộc về mối đe dọa như vậy dựa trên một kịch bản không tồn tại", ông Dragone cho biết.

Quan chức NATO khẳng định liên minh không tìm kiếm sự đối đầu với Nga, nhưng sở hữu đủ kho vũ khí và sức mạnh quân sự để duy trì khả năng răn đe hiệu quả, đồng thời nhanh chóng đáp trả nếu xảy ra hành động gây hấn. Ông Dragone cũng mô tả tình hình ở sườn phía đông của NATO là "nghiêm trọng nhưng trong tầm kiểm soát".

Các hệ thống phòng không được Nga triển khai tại Kaliningrad. Ảnh: TASS

Kaliningrad là vùng lãnh thổ của Nga nằm ven biển Baltic, nằm giữa 2 thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania, cách phần lãnh thổ chính của Nga khoảng 360km. Vị trí địa lý đặc thù khiến Kaliningrad trở thành một điểm nóng trong quan hệ an ninh giữa Nga và NATO.

Theo báo cáo của Sputnik hoạt động trinh sát của NATO gần Kaliningrad đã tăng mạnh kể từ cuối tháng 9, bên cạnh đó là các cuộc tập trận mà Nga cho là đe dọa tới an ninh.

Vào đầu tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin từng cảnh báo rằng Moscow sẵn sàng sử dụng "mọi loại vũ khí" trong kho, gồm cả vũ khí hạt nhân, nếu vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga bị tấn công.

"Nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào Liên bang Nga, trong trường hợp này là nhắm vào Kaliningrad và có thể cả một số vùng lãnh thổ khác, thì tất nhiên vấn đề sử dụng tất cả các loại vũ khí trong kho sẽ được đặt lên bàn nghị sự. Điều này là không thể tránh khỏi", ông Putin nói ngày 1/10.