Theo hãng tin RBC, ông Witkoff ngày 6/11 đã có những chia sẻ về các cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Tôi đã gặp Tổng thống Putin tổng cộng 6 lần. Đó là những cuộc gặp khó khăn và kéo dài, không có lần nào ngắn hơn 4 giờ đồng hồ. Nga và Mỹ có nhiều việc phải hành động về các vấn đề liên quan đến Ukraine, trước khi các nhà lãnh có thể đi tới một thỏa thuận", đặc phái viên Mỹ tiết lộ.

Ông Witkoff nhận định đã có một số "tiến triển" trong việc thúc đẩy hòa bình và hy vọng Moscow và Kiev có thể nắm bắt cơ hội vào thời điểm thích hợp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Điện Kremlin

"Đã có một số tiến triển, nhưng cả Nga và Ukraine đều không tin tưởng lẫn nhau, đây là một vấn đề khó khăn. Nhưng Mỹ đã thẳng thắn với cả hai bên về việc phải nắm bắt cơ hội hướng tới hoà bình và tôi mong rằng các nhã lãnh đạo sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn", ông Witkoff nói.

Đặc phái viên Mỹ cũng so sánh cuộc xung đột ở Ukraine với cuộc xung đột ở Dải Gaza, đồng thời cho rằng quá trình trung gian hòa giải cho Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel là "hình mẫu cho những gì có thể xảy ra ở Ukraine".

"Israel và Hamas cũng không hề tin tưởng nhau, nhưng chúng tôi đã dàn xếp được. Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ hợp tác với nhau để duy trì thỏa thuận đã đạt được", ông Witkoff nhấn mạnh.