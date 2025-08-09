Tờ Wall Street Journal hôm 8/8 dẫn lời một số quan chức châu Âu cho biết, trong cuộc gặp mới đây với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu đề xuất toàn diện về lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Tổng thống Nga Putin bắt tay đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/8. Ảnh: Ảnh: Kremlin.ru

Cụ thể, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, Moscow sẽ đồng ý ngừng bắn hoàn toàn nếu Kiev rút tất cả các đơn vị vũ trang khỏi vùng Donetsk, miền đông Ukraine và trao cho Nga quyền kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk, Luhansk và bán đảo Crưm.

Khi được ông Witkoff thông báo qua điện thoại về đề xuất trên của ông Putin, các quan chức châu Âu “đã bày tỏ sự nghi ngại nghiêm trọng, vì họ lo rằng tổng thống Nga sẽ kéo dài các cuộc đàm phán như một biện pháp né tránh các lệnh trừng phạt thứ cấp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành”.

Đồng thời, các quan chức châu Âu lo ngại về tình hình ở 2 vùng Kherson và Zaporizhzhia, những nơi quân đội Nga đang nắm quyền kiểm soát một phần. Họ phân vân liệu khu vực tiền tuyến hiện tại liệu có bị "đóng băng" hay phía Nga có rút quân khỏi đó hay không.

Theo Wall Street Journal, đề xuất của Tổng thống Nga Putin bao gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ bao gồm việc quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donetsk, qua đó "đóng băng" khu vực tiền tuyến. Tiếp theo, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ nhất trí về một kế hoạch hòa bình cuối cùng, sau đó mới đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Một quan chức Ukraine giấu tên tham gia cuộc điện đàm với các quan chức châu Âu và đặc phái viên Mỹ Witkoff hận định rằng, chính quyền Kiev không phản đối bất kỳ đề xuất đàm phán nào. Tuy nhiên, quan chức này lưu ý, một lệnh ngừng bắn sẽ phải là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ bước tiếp theo nào.