1. Đặc sản nào của Ninh Bình có tên dễ khiến nhiều người liên tưởng đến món ăn Trung Quốc nhưng thực chất là loại kẹo truyền thống của người Việt?
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A. Kẹo cu đơ
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- B. Kẹo sìu châu0%
- C. Kẹo lạc vừng0%
- D. Kẹo dồi0%Chính xác
Kẹo sìu châu là đặc sản nổi tiếng của vùng Thành Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Các tài liệu về ẩm thực địa phương cho biết loại kẹo này đã có lịch sử khoảng 200 năm.
Dù tên gọi dễ gợi liên tưởng đến món ăn của người Hoa, kẹo sìu châu được xác định là sản phẩm do người Việt sáng tạo và lưu truyền qua nhiều thế hệ.
2. Tên gọi "sìu châu" được cho là bắt nguồn từ đâu?
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A. Tên một loại lạc
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- B. Tên một người làm kẹo0%
- C. Tên đền Triều Châu0%
- D. Tên một khu chợ cổ0%Chính xác
Theo tài liệu giới thiệu về kẹo sìu châu, cửa hàng làm kẹo nổi tiếng xưa nằm gần đền Triều Châu ở Thành Nam.
Người dân khi chỉ chỗ mua thường gọi là hàng kẹo gần đền Triều Châu. Qua thời gian, tên gọi được rút gọn, đọc chệch từ “Triều Châu” thành “sìu châu” và trở thành tên quen thuộc của món kẹo.
3. Những nguyên liệu chính thường được dùng để làm kẹo sìu châu là gì?
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A. Lạc, vừng, đường và mạch nha
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- B. Đậu xanh, đường và mật ong0%
- C. Gạo tẻ, lạc và đường phèn0%
- D. Hạt sen, vừng và mật mía0%Chính xác
Nguyên liệu truyền thống của kẹo sìu châu khá mộc mạc, chủ yếu gồm lạc, vừng, đường và mạch nha. Một số cách làm còn sử dụng bột nếp để chống dính và tạo thêm hương thơm.
Kẹo thành phẩm có vị ngọt thanh, lạc và vừng tạo vị béo bùi; đặc trưng là giòn nhưng không quá cứng.
4. Kẹo sìu châu từng được vinh danh trong danh sách nào?
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A. Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam
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- B. Top 100 món ăn đường phố châu Á0%
- C. Top 50 món bánh Việt Nam0%
- D. Top 10 đặc sản từ gạo nếp0%Chính xác
Năm 2021, kẹo sìu châu được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận trong Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam giai đoạn 2020-2021.
Cùng thời điểm này, phở bò và bún đũa của vùng Nam Định cũ cũng được vinh danh trong Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam.
5. Cơ sở kẹo sìu châu Nguyên Hương lâu đời hiện nằm trên con phố nào?
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A. Hàng Đồng
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- B. Hàng Sắt0%
- C. Hàng Mắm0%
- D. Hàng Đường0%Chính xác
Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Ninh Bình, cơ sở kẹo sìu châu Nguyên Hương nằm tại số 12 phố Hàng Sắt, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, gần đền Triều Châu.
Đây là một địa chỉ gắn lâu đời với nghề làm kẹo sìu châu ở Thành Nam. Tài liệu du lịch địa phương ghi nhận cơ sở Nguyên Hương khởi nghiệp từ năm 1880.
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