Chính xác

Kẹo sìu châu là đặc sản nổi tiếng của vùng Thành Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Các tài liệu về ẩm thực địa phương cho biết loại kẹo này đã có lịch sử khoảng 200 năm.

Dù tên gọi dễ gợi liên tưởng đến món ăn của người Hoa, kẹo sìu châu được xác định là sản phẩm do người Việt sáng tạo và lưu truyền qua nhiều thế hệ.