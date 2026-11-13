Rươi là đặc sản cung cấp protein, chất béo, vitamin B12 và một số khoáng chất cần thiết. Tuy nhiên, thực phẩm này có nguy cơ gây dị ứng, ngộ độc.

Xin chuyên gia cho biết rươi cung cấp những dưỡng chất gì, ăn đặc sản này có thực sự tốt cho sức khỏe không? Những người nào cần thận trọng hoặc nên tránh ăn rươi và cần chế biến, bảo quản thế nào để phòng ngừa dị ứng, ngộ độc thực phẩm? (Lê Duyên - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Rươi là loài sinh vật thuộc nhóm giun nhiều tơ, thường xuất hiện ở các vùng đồng bằng ven sông tại Việt Nam. Hình thái nhuyễn thể của rươi khiến nhiều người sợ hãi khi nhìn thấy. Tuy nhiên, đây là món ăn đặc sản được ưa chuộng bởi hương vị đặc trưng. Rươi có giá trị dinh dưỡng, cung cấp protein, chất béo và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể.

Rươi chứa hàm lượng protein đáng kể, cung cấp các axit amin tham gia vào quá trình xây dựng, duy trì và phục hồi tế bào. Đây là chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, hệ miễn dịch và nhiều chức năng khác của cơ thể.

Bên cạnh protein, rươi còn có chất béo, trong đó có các axit béo không no. Một số thành phần chất béo này có vai trò trong hoạt động của tim mạch và não bộ. Rươi cũng được nhắc đến như một nguồn cung cấp omega-3 và omega-6 - hai nhóm axit béo thiết yếu mà cơ thể cần được bổ sung thông qua chế độ ăn uống.

Rươi - món đặc sản giàu dưỡng chất. Ảnh: Hoa Linh.

Về vitamin và khoáng chất, rươi có thể cung cấp vitamin B12, dưỡng chất tham gia vào quá trình tạo hồng cầu và duy trì chức năng của hệ thần kinh. Ngoài ra, thực phẩm này còn chứa một số khoáng chất như sắt, canxi, magie, kẽm và phốt pho, góp phần hỗ trợ các hoạt động chuyển hóa và duy trì sức khỏe xương, cơ thể.

Một số hợp chất trong rươi cũng có khả năng chống oxy hóa. Tuy nhiên, người dân không nên xem việc ăn rươi là biện pháp phòng ngừa hay điều trị bệnh. Giá trị dinh dưỡng thực tế của rươi còn phụ thuộc vào thành phần nguyên liệu, cách bảo quản và chế biến.

Rươi thường được dùng để chế biến thành nhiều món ăn như chả rươi, rươi xào, rươi nấu canh. Dù vậy, đây là thực phẩm cần được sơ chế, bảo quản và nấu chín kỹ trước khi ăn. Rươi không được bảo quản đúng cách hoặc còn tươi sống có thể tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm.

Đặc biệt, một số người có thể bị dị ứng khi ăn rươi. Người từng có tiền sử dị ứng với hải sản hoặc các loài sinh vật không xương sống cần thận trọng. Nếu xuất hiện các biểu hiện như nổi mề đay, ngứa, sưng môi, khó thở sau khi ăn, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế; trường hợp khó thở, choáng hoặc tụt huyết áp phải được cấp cứu ngay.

Bác sĩ BV Đại học Y Hà Nội chỉ ra 5 tác nhân tạo sỏi thận Sỏi thận có thể hình thành từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là uống không đủ nước, ăn mặn, tiêu thụ nhiều đạm động vật và thực phẩm giàu oxalat.