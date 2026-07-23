1. Rễ cần tây Theo y học cổ truyền, rễ cần tây có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, quy vào kinh can và thận. Rễ cần tây có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ đào thải độc tố qua đường tiết niệu, cải thiện tình trạng tiểu khó, tiểu đục. Ngoài ra, dược liệu này còn có tác dụng trừ thấp, giảm phù và hỗ trợ hạ huyết áp, thích hợp với người bị tăng huyết áp hoặc thường xuyên căng thẳng. Lương y Tuấn gợi ý người dân có thể dùng khoảng 20g rễ cần tây kết hợp 10g rễ ngò rí sắc nước uống để hỗ trợ thanh nhiệt và ổn định huyết áp.

2. Rễ rau mùi Rễ rau mùi có vị cay, hơi ngọt, tính ấm, quy vào kinh phế và tỳ. TTheo Đông y, rễ rau mùi giúp hành khí, kiện tỳ, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng và khó tiêu. Đồng thời, dược liệu này còn giúp hoạt huyết, giảm đau nhức, hỗ trợ đào thải độc tố và làm dịu các triệu chứng cảm lạnh, ho có đờm. Người dân có thể dùng rễ rau mùi với gừng và vỏ quýt nấu lấy nước uống để làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và giảm ho. Rễ rau mùi có nhiều công dụng. Ảnh: Hoa Linh.

3. Rễ hành tây Rễ hành tây có vị cay, tính ấm, quy vào kinh phế, tỳ và vị. Loại rễ này có tác dụng tán hàn, thông khí, hỗ trợ giảm nghẹt mũi, cảm lạnh, đồng thời hóa đờm, giảm ho và cải thiện các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu do lạnh. Cách dùng dễ nhất là hơ nóng rễ hành tây rồi đắp vào lòng bàn chân để hỗ trợ giảm cảm lạnh hoặc sắc nước uống làm ấm bụng, tiêu đờm.