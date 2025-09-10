Sáng nay (10/9), phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần tranh luận. Ngoài mức án đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo, đại diện VKS cũng trình bày quan điểm luận tội.

Theo nhận định của VKS, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) và 28 bị cáo khác đều có thái độ thành khẩn khai báo. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều cán bộ ở địa phương bị xử lý kỷ luật, làm mất niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An có vai trò cao nhất, đã thao túng nhiều lãnh đạo cấp tỉnh khiến các bị cáo này suy thoái đạo đức.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Trong phần luận tội, đại diện VKS nhấn mạnh việc cần nghiêm trị những bị cáo có vai trò chính, là người đứng đầu các cơ quan đơn vị, chỉ đạo giữ vai trò chính và cũng cần phân hóa các bị cáo theo từng nhóm. Bị cáo là người đứng đầu cần chịu mức án nghiêm khắc; khoan hồng cho các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội do chịu tác động từ cấp trên, có hành vi ít nghiêm trọng, chỉ làm công ăn lương…

Đưa ra mức án đề nghị HĐXX tuyên phạt đối với từng bị cáo, đại diện VKS cũng xem xét, đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho từng bị cáo.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Theo đó, đại VKS ghi nhận tất cả các bị cáo trong vụ án đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Các bị cáo đều đã tự nguyện hoặc tác động tới gia đình để khắc phục hậu quả của vụ án; nhiều bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu…

Xét tình tiết tăng nặng của một số bị cáo, đại diện VKS nhận thấy bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”.

Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, nguyên nhân để xảy ra sai phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan xuất phát từ những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý đấu thầu; một số cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng ở một số địa phương đã suy thoái về phẩm chất đạo đức, vì động cơ vụ lợi. Các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp tạo nên nhóm lợi ích và bị doanh nghiệp thao túng.