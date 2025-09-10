Trong phần luận tội, đại diện VKS đưa ra nhận định cho rằng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã thao túng nhiều lãnh đạo cấp tỉnh…
Sáng nay (10/9), phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần tranh luận. Ngoài mức án đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo, đại diện VKS cũng trình bày quan điểm luận tội.
Theo nhận định của VKS, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) và 28 bị cáo khác đều có thái độ thành khẩn khai báo. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều cán bộ ở địa phương bị xử lý kỷ luật, làm mất niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.
Chủ tịch Tập đoàn Thuận An có vai trò cao nhất, đã thao túng nhiều lãnh đạo cấp tỉnh khiến các bị cáo này suy thoái đạo đức.
Trong phần luận tội, đại diện VKS nhấn mạnh việc cần nghiêm trị những bị cáo có vai trò chính, là người đứng đầu các cơ quan đơn vị, chỉ đạo giữ vai trò chính và cũng cần phân hóa các bị cáo theo từng nhóm. Bị cáo là người đứng đầu cần chịu mức án nghiêm khắc; khoan hồng cho các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội do chịu tác động từ cấp trên, có hành vi ít nghiêm trọng, chỉ làm công ăn lương…
Đưa ra mức án đề nghị HĐXX tuyên phạt đối với từng bị cáo, đại diện VKS cũng xem xét, đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho từng bị cáo.
Theo đó, đại VKS ghi nhận tất cả các bị cáo trong vụ án đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Các bị cáo đều đã tự nguyện hoặc tác động tới gia đình để khắc phục hậu quả của vụ án; nhiều bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu…
Xét tình tiết tăng nặng của một số bị cáo, đại diện VKS nhận thấy bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”.
Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, nguyên nhân để xảy ra sai phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan xuất phát từ những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý đấu thầu; một số cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng ở một số địa phương đã suy thoái về phẩm chất đạo đức, vì động cơ vụ lợi. Các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp tạo nên nhóm lợi ích và bị doanh nghiệp thao túng.
Theo cáo buộc, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang cũ, Tuyên Quang cũ, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải cũ.
Những gói thầu mà Tập đoàn Thuận An được trúng thầu gồm: Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải.
Để được trúng thầu các dự án trên, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh… nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.
Bị cáo Nguyễn Duy Hưng cũng trực tiếp đến gặp lãnh đạo các tỉnh để nhờ tạo điều kiện. Qua đó, Tập đoàn Thuận An cũng như liên danh tham gia đấu thầu được tạo điều kiện, trúng thầu, thi công các gói thầu trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.
Sau khi được trúng thầu, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc thông qua cấp dưới đưa tiền cho một số cán bộ.
Trước trình bày của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An rằng cơ chế xin-cho ăn sâu vào suy nghĩ các nhà thầu, đại diện VKS nói, nhà nước đã có những quy định pháp luật tương đối chặt chẽ, đảm bảo đấu thầu đúng luật, nhưng bị cáo vẫn vi phạm.