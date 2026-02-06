Không ít đại gia Việt trẻ tuổi sở hữu những mẫu siêu xe, xe sang trị giá hàng chục tỷ như Phan Hoàng (chủ nhân chiếc Lamborghini Huracan), Tống Đông Khuê (chủ nhân cũ chiếc McLaren 720S) hay Huỳnh Như (chủ nhân chiếc Lamborghini Huracan). Mới đây, một đại gia 9x tại Hà Nội cũng gây bất ngờ khi mạnh tay mua về chiếc Porsche 911 GT3 RS giá gần 1 triệu USD.

Ảnh: Hùng Nguyễn

Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, vị đại gia này phải bỏ ra số tiền không dưới 20 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe đặc biệt trên. Porsche 911 GT3 RS có giá bán chính hãng khởi điểm từ 17,7 tỷ đồng. Tính thêm các tùy chọn mua thêm và thuế phí, giá lăn bánh của xe ở mức hơn 20 tỷ đồng.

Chiếc Porsche 911 độ GT3 (bên trái) của đại gia 9x Hà Nội.

Được biết, chủ nhân chiếc 911 GT3 RS là người kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật. Trước khi sở hữu chiếc 911 GT3 RS, người này từng mua một chiếc Porsche 718 Cayman và Porsche 911 độ bodykit GT3. Cả hai chiếc xe thể thao trên có tổng giá trị không dưới 14 tỷ đồng.

Ảnh: FBNV

Tính đến nay, đã có khoảng 3 chiếc Porsche 911 GT3 RS thế hệ 992 nhập khẩu về Việt Nam thông qua đơn vị phân phối chính hãng, bao gồm một chiếc màu trắng, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu đen. Cả ba xe đều đã có chủ nhân, trong đó chiếc màu đen mang biển số tỉnh Thanh Hóa, màu trắng mang biển số TP.HCM và màu đỏ gắn biển số TP.Hà Nội.

Ảnh minh họa (Tiến Dũng)

So với mẫu 911 GT3 được nhiều đại gia Việt sở hữu trước đó như ông Đặng Lê Nguyên Vũ, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, chiếc 911 GT3 RS có nhiều sự thay đổi về ngoại thất. Cản trước có hốc gió mở rộng, hai bên đi kèm bộ cánh gió. Nắp ca-pô để lộ hai hốc gió lớn. Tương tự, vòm bánh trước, sườn và đuôi xe đều có khe gió nhằm tăng tính khí động học. Tuy nhiên, chiếc của đại gia Hà Nội không có tùy chọn nắp ca-pô ốp sợi carbon.

Ảnh minh họa (Tiến Dũng)

Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch ở bánh trước và 21 inch ở bánh sau, sơn màu bạc tạo sự tương phản với ngoại thất màu đỏ. Ngoài ra, hãng xe Đức có thêm tùy chọn mâm xe làm từ hợp kim ma-giê, giúp giảm trọng lượng cho xe.

Ảnh minh họa (Tiến Dũng)

Nội thất chiếc 911 GT3 RS của đại gia 9x mang tông màu đen chủ đạo, điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu đỏ. Chưa rõ chiếc xe thể thao hiệu năng cao được trang bị loại ghế thể thao kiểu đua hay loại ghế thể thao có khung làm bằng sợi carbon trong gói Weissach Package. Một số chi tiết trên táp-lô và táp-pi ốp trang trí chất liệu carbon.

Ảnh minh họa (Tiến Dũng)

Porsche 911 GT3 RS được trang bị động cơ Boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 525 mã lực và mô-men xoắn cực đại 465 Nm. Sức mạnh truyền đến bánh sau thông qua hộp số PDK ly hợp kép 7 cấp. Nhờ đó, chiếc xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 296 km/h

Ảnh minh họa (Tiến Dũng)

Với mức giá lên tới 20 tỷ đồng sau lăn bánh, chiếc Porsche 911 GT3 RS có giá ngang ngửa một số siêu xe như Ferrari 296 (hơn 21 tỷ đồng), Lamborghini Temerario (hơn 19,5 tỷ đồng), McLaren 750S (20 tỷ đồng).

