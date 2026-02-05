Một chủ xe VinFast VF 3 tại Hà Nội gần đây đã bỏ ra số tiền lớn để nâng cấp cho xe. Chia sẻ với phóng viên báo VietNamNet, anh Nguyễn Văn Công - chủ nhân chiếc xe cho biết, tổng chi phí của gói nâng cấp khoảng 300 triệu đồng, bằng giá bán của xe khi mua mới. Hiện tại, mẫu VF 3 có giá bán lẻ từ 302 triệu đồng.

Nhiều người Việt bỏ ra từ vài chục triệu tới trăm triệu để độ lại VinFast VF 3. Tuy nhiên, ít người dám chịu chi số tiền bằng hoặc hơn giá trị xe. Điển hình, một chủ xe VF 3 tại TP Hồ Chí Minh thậm chí tốn tới 750 triệu đồng cho chiếc VF 3 độ như mẫu Land Rover Defender.

Với chiếc VF 3 này, chủ xe đã “tân trang” toàn bộ ngoại thất và nội thất. Nguyên bản, xe sơn màu xám xi măng. Sau khi hoàn tất gói độ, xe được dán decal trang trí nhằm tăng sự cá tính.

Cản trước bằng nhựa giữ nguyên. Mặt ca-lăng với thanh nan mạ crôm kiểu cánh chim thay bằng thiết kế đơn giản, tích hợp dải đèn nhỏ tạo điểm nhấn. Riêng món đồ này có giá 20 triệu đồng.

Bên trên, nắp ca-pô bổ sung tấm ốp gân guốc, mang phong cách của gói độ Brabus dành cho mẫu Mercedes-AMG G 63.

Đuôi xe thay đổi nhẹ, hai thanh mạ crôm kiểu cánh chim được “thế chỗ” bởi dải đèn LED, tạo sự liền lạc với cụm đèn hậu giao diện mới. Bên trên lắp thêm cánh gió mang phong cách thể thao.

Cụm đèn chiếu sáng vuông vức, kết hợp giữa LED và halogen đổi sang kiểu đèn tròn, gồm một đèn LED chiếu sáng chính và đèn trợ sáng nằm hai bên.

Bộ la-zăng nguyên bản vốn sơn đen đơn giản được nâng cấp lên loại 5 chấu kép thiết kế thể thao, sơn màu xám nòng súng và giữ nguyên kích thước 16 inch. Riêng bộ mâm mới có giá 16 triệu đồng. Đây thường là chi tiết được nhiều chủ xe VF 3 nâng cấp nhất.

Gương chiếu hậu chỉnh cơ thay bằng loại chỉnh điện, sơn màu đen bóng, bên dưới tích hợp camera giúp người lái dễ dàng quan sát hơn khi vận hành.

Nội thất chiếc VinFast VF 3 cũng làm mới hoàn toàn. Nguyên bản, ghế ngồi vốn chỉ bọc nỉ màu đen và chỉnh cơ. Do đó, chủ xe nâng cấp lên bộ ghế chỉnh điện bọc da màu xanh, điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu đỏ. Các chi tiết xung quanh khoang cabin cũng được bọc da. Giữa 2 ghế bổ sung thêm tựa tỳ tay cố định.

Phía sau vô-lăng lắp thêm màn hình đa thông tin, giúp lái xe dễ dàng quan sát khi vận hành. Vô-lăng xe ốp trang trí sợi carbon, tích hợp nút bấm chỉnh âm lượng và đàm thoại rảnh tay. Bên trên cắt một phần tạo sự cá tính cho chiếc xe điện.

Đắt tiền nhất là hệ thống âm thanh MTS, có giá lên đến 100 triệu. Các loa được thiết kế đặt giữa khoảng để chân 2 ghế, táp-li 2 cửa và trụ A của xe.

VinFast VF 3 trang bị mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất 43 mã lực và mô-men xoắn 110Nm. Xe có hai chế độ lái: Eco và Normal. Với pin lithium-ion dung lượng 18,64 kWh, chiếc xe điện cỡ nhỏ này có thể di chuyển tối đa 210km mỗi lần sạc đầy. Xe cần khoảng 36 phút để sạc pin từ mức 10% lên 70%.

