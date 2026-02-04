Mẫu Rolls-Royce Ghost vốn được nhiều đại gia Việt ưa chuộng, nhờ mức giá phải chăng hơn và thiết kế sang trọng không kém “đàn anh” Phantom. Thế hệ thứ hai của mẫu xe siêu sang này đã xuất hiện không dưới 10 chiếc ở nước ta, trong đó phần lớn xe nhập khẩu qua đại lý chính hãng.

Năm 2022, một đại gia Hà Nội đã đặt mua chiếc Rolls-Royce Ghost thông qua đại lý tư nhân. Do chiếc xe mang biển số ngoại giao và được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, chủ xe đã tiết kiệm hơn chục tỷ đồng so với mua xe biển dân sự. Theo đơn vị phân phối chính hãng, mẫu xe này có giá khởi điểm từ 33,7 tỷ đồng. Ước tính giá lăn bánh sẽ trên mức 37 tỷ đồng.

Đặc biệt hơn, đây còn là một trong hai chiếc Ghost Black Badge tại Việt Nam. Phiên bản này vốn có giá bán cao hơn 3 tỷ đồng so với bản tiêu chuẩn. Ngoài chiếc trong bài của đại gia Hà Nội, một chiếc còn lại mang biển số TP.HCM hiện thuộc sở hữu của một doanh nhân người Việt kinh doanh hàng tiêu dùng.

Khác với chiếc của doanh nhân Sài Gòn có ngoại thất màu đen-xám, chiếc Ghost Black Badge của đại gia Hà Nội được sơn màu xám xi măng. Thời điểm năm 2021-2022, màu sơn này trở thành trào lưu trong giới thượng lưu khi mua xe, trong đó mẫu Mercedes-AMG G 63 hay Rolls-Royce Cullinan cũng xuất hiện nhiều xe màu xám.

So với bản tiêu chuẩn, ngoại thất xe có sự thay đổi nhẹ. Các chi tiết mạ crôm sáng bóng thay bằng crôm tối màu như lưới tản nhiệt, ốp hốc gió, logo, biểu tượng Spirit of Ecstasy, ốp viền đèn hậu, chụp ống xả hay tay tay nắm trên khoang hành lý.

Kích thước chiều dài x rộng x cao của xe tương tự bản tiêu chuẩn, lần lượt là 5.716 x 1.979 x 1.571 mm cùng chiều dài cơ sở lên tới 3.465 mm. Phiên bản Black Badge thay đổi thiết kế bộ mâm, mang kích thước 21 inch. Phần vành tạo thành từ 44 lớp sợi carbon và các chấu làm từ hợp kim nhôm.

Khoang nội thất chiếc Ghost Black Badge này đặc biệt không kém, sử dụng tông màu cam chủ đạo theo phong cách Hermes, kết hợp cùng màu đen. Cách phối màu này trái ngược hoàn toàn chiếc của đại gia Sài Gòn, với màu xanh dương nổi bật trong nội thất. Nhiều chi tiết ốp trang trí làm bằng sợi carbon, có đường dệt bắt mắt.

Rolls-Royce Ghost Black Badge thế hệ thứ hai được trang bị động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.6 lít, cho ra công suất tối đa 592 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 900 Nm. So với mẫu Ghost tiêu chuẩn, phiên bản này mạnh hơn 29 mã lực và 50 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn ở mức 250 km/h.

Phiên bản Black Badge trên mẫu Ghost đến nay vẫn là phiên bản kén khách, khi số lượng xe thuộc phiên bản này chỉ vỏn vẹn vài chiếc tại Việt Nam. Một số đại gia chọn cách độ các chi tiết mạ crôm tối màu giống với bản Black Badge, thay vì đặt mua xe mới để tiết kiệm vài tỷ đồng.

