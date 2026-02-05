Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa công bố công khai giá trị tiêu thụ xăng trung bình (FCconv) của các loại xe ô tô sử dụng động cơ đốt trong. Bảng công bố mức tiêu thụ nhiên liệu này là một trong hai phương pháp dùng làm căn cứ để xác định mẫu xe xăng lai điện (hybrid) nào thuộc diện được hưởng mức ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng thông thường.

Theo đó, các mẫu xe có dải dung tích xi lanh nhỏ hơn hoặc bằng 1.500cc sẽ có giá trị tiêu thụ xăng trung bình là 6,33 L/100km. Giá trị này sẽ tăng dần tuỳ thuộc vào dung tích động cơ. Giá trị tiêu thụ xăng trung bình lớn nhất là 19,64 L/100km với các mẫu xe có dung tích xi lanh lớn hơn 6.000cc.

Dung tích xi lanh Mức tiêu thụ trung bình của ô tô động cơ đốt trong (FCconv) Từ 1.500cc trở xuống 6,33 L/100km Trên 1.500cc đến 2.000cc 7,52 L/100km Trên 2.000cc đến 2.500cc 8,98 L/100km Trên 2.500cc đến 3.000cc 11,13 L/100km Trên 3.000cc đến 4.000cc 11,57 L/100km Trên 4.000cc đến 5.000cc 13,18 L/100km Trên 5.000cc đến 6.000cc 16,98 L/100km Trên 6.000cc 19,64 L/100km

Trước đó, Nghị định 360/2025/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ 1/1/2026) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó điểm đáng chú ý là ô tô hybrid bao gồm cả loại tự sạc (HEV) và sạc ngoài (PHEV) có thể được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ bằng 70% so với xe chạy xăng, dầu cùng chủng loại.

Nhiều mẫu xe hybrid nhận được ưu đãi lớn về thuế trong năm 2026.

Để xác định một mẫu xe hybrid nào đó có được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt hay không, Điều 6 Nghị định 360/2025/NĐ-CP đã nêu rõ 2 phương pháp xác định.

Trong đó, phương pháp 1 đối chiếu mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) theo chu trình kết hợp của xe ô tô hybrid điện với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe ô tô động cơ đốt trong sử dụng thuần xăng, cùng loại dung tích xi lanh theo phân nhóm quy định.

Tỷ lệ tiêu thụ xăng của xe ô tô hybrid điện so với tiêu thụ xăng trung bình của xe ô tô động cơ đốt trong sử dụng thuần xăng, cùng loại dung tích xi lanh (%) này bằng giá trị tiêu thụ xăng theo chu trình tổ hợp của xe ô tô hybrid điện (FCeq) chia cho giá trị tiêu thụ xăng trung bình của các loại xe ô tô động cơ đốt trong sử dụng thuần xăng, cùng loại dung tích xi lanh, theo chu trình tổ hợp (FCconv). Các thông số này được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (L/100 km).

Nếu tỷ lệ này dưới 70%, có nghĩa là lượng xăng tiêu thụ của mẫu xe hybrid nhỏ hơn 70% so với mẫu xe thuần xăng có cùng dung tích xi lanh, mẫu xe đó sẽ được giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt.

Còn phương pháp 2 sử dụng cách đối chiếu mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) theo chu trình kết hợp của xe ô tô hybrid điện với xe ô tô động cơ đốt trong sử dụng thuần xăng được sản xuất lắp ráp, nhập khẩu có cùng nhãn hiệu, cùng loại phương tiện, cùng kiểu dáng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6211, cùng số người cho phép chở không kể người lái, có thể tích làm việc (dung tích xi lanh) không nhỏ hơn dung tích xi lanh của xe ô tô động cơ đốt trong sử dụng thuần xăng.

Các thông tin để đối chiếu được thể hiện tương ứng trong Giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô sản xuất, lắp ráp hoặc Giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền đã cấp trong thời gian gần nhất so với thời điểm xác định.

Có thể hiểu, nếu một mẫu xe hybrid có cùng kiểu loại, số chỗ ngồi, dung tích động cơ... với xe xăng dầu mà tiết kiệm tối thiểu 30% mức tiêu hao nhiên liệu thì thuộc diện được ưu đãi 30% thuế tiêu thụ đặc biệt.

Những mẫu xe hybrid nào có thể được giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt?

Theo nhận định, nếu căn cứ vào tiêu chí của phương pháp 1, sau khi Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố mức tiêu thụ trung bình của ô tô động cơ đốt trong (FCconv), nhiều mẫu xe hybrid có thể biết được "số phận" của mình, dựa vào tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu xe đó.

Đơn cử như mẫu xe hybrid lắp ráp trong nước là Honda CR-V e:HEV mới ra mắt sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe này có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 5,2 L/100km. Nếu lấy mức tiêu thụ trên chia cho FCconv được Cục Đăng kiểm công bố đối với dòng xe từ trên 1.500cc đến 2.000cc là 7,52 L/100km, tỷ lệ này là 69,15%.

Con số này nhỏ hơn 70%, có nghĩa Honda CR-V e:HEV sẽ được giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, điều kiện cần là mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Honda CR-V e:HEV có mức tiêu thụ công bố là 5,2 L/100km. Ảnh: Honda Việt Nam

Tương tự, mẫu xe Toyota Corolla Cross ở phiên bản hybrid 1.8 HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là 3,67 lít/100 km. Tỷ lệ tiêu thụ xăng của xe ô tô hybrid điện so với tiêu thụ xăng trung bình của xe ô tô động cơ đốt trong sử dụng thuần xăng với dung tích xi lanh của mẫu xe này chỉ là 48,8%, thấp hơn nhiều so với mức "sàn" là 70%.

"Người anh em" của Corolla Cross là Toyota Yaris Cross cũng đủ điều kiện để hưởng ưu đãi. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp của phiên bản hybrid (HEV) là 3,8 lít/100 km, đạt tỷ lệ 50,5% và cũng đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thuế.

Toyota Corolla Cross HEV tiết kiệm khá "sâu" để nhận được ưu đãi thuế. Ảnh: Toyota Việt Nam

Dù vậy, có nhiều mẫu xe hybrid có thể không vượt qua được mức "sàn" để hưởng ưu đãi. Ví dụ như Suzuki XL7 Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình công bố là 5,9 L/100km. So với mức tiêu thụ trung bình của ô tô động cơ đốt trong (FCconv) đối với xe có dung tích xi lanh 1.5L là 7,52 L/100km, tỷ lệ của XL7 Hybrid lên tới 78,5%.

Hay Hyundai Santa Fe Hybrid sử dụng động cơ 1.6L tăng áp có mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 6,37 L/100km. Nếu so với mức tiêu thụ trung bình của ô tô động cơ đốt trong khung dung tích xi lanh, mẫu xe hybrid của Hyundai đạt tỷ lệ tới 84,7%, cao hơn khá nhiều so với mức 70% để được hưởng ưu đãi về thuế.

Bạn có bình luận gì về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến phía dưới bài viết. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!