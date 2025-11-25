Năm 2025, trong bối cảnh nhiều cổ phiếu bất động sản bứt phá nhờ thị trường chứng khoán sôi động và thị trường địa ốc tăng mạnh, kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp lại cho thấy sự yếu kém so với mặt bằng chung.

CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam (TNR Holdings Việt Nam) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình tài chính trong nửa đầu năm 2025, với khoản thua lỗ hơn 167 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu giảm còn gần 2.346 tỷ đồng so với gần 2.593 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

TNR Holdings Việt Nam có quy mô lớn với tổng tài sản khoảng 28.000 tỷ đồng tính đến cuối tháng 6/2025 (tương đương hơn 1 tỷ USD theo tỷ giá tham khảo).

TNR Holdings Việt Nam thua lỗ trong 6 tháng đầu năm 2025. Nguồn: HNX

Mặc dù vốn chủ sở hữu giảm do lỗ, TNR Holdings Việt Nam vẫn ghi nhận tổng nợ phải trả rất lớn, lên tới hơn 24.456 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngân hàng hơn 356,8 tỷ đồng và nợ trái phiếu gần 8.815 tỷ đồng. Nợ phải trả khác lên tới gần 15.285 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản là 0,91 lần, trong khi hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 10,43 lần.

CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam đặt trụ sở chính tại tầng 26, Tòa tháp A (Tòa nhà TNR) số 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Đây là công ty cổ phần chưa đại chúng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Đơn vị này là một thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường làm Chủ tịch HĐQT.

Tập đoàn TNG Holdings Vietnam (ROX Group) do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường làm Chủ tịch HĐQT.

Đầu năm 2024, TNG Holdings Vietnam đổi tên thành CTCP Tập đoàn Rox (Rox Group). Năm 2022, TNR Holdings Việt Nam sáp nhập với CTCP Đầu tư Phát triển TNI thành Tổng công ty CP TNGRealty. Năm 2023, TNGRealty sáp nhập thêm CTCP Cho thuê tài sản TNL. Năm 2024, thương hiệu TNGRealty được chuyển đổi thành ROX Living.

TNR Holdings Việt Nam có nhiều dự án bất động sản ở các phân khúc, trải khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Một số dự án đã triển khai như: GoldSeason (Thanh Xuân, Hà Nội), TNR Goldmark City (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), TNR Stars Riverside (Nam Sách, Hải Dương), TNR Stars Center Cao Bằng (Hợp Giang, Cao Bằng), TNR Stars Thoại Sơn (Thoại Sơn, An Giang). TNR GoldSilk Complex (Hà Đông, Hà Nội)...

Ngoài ra, "ông lớn" bất động sản này cũng gắn với nhiều dự án khác như: TNR Grand Palace Thái Bình (Đông Mỹ, Thái Bình); The Ninety Complex (Đống Đa, Hà Nội); TNR Stars Lam Sơn, TNR Stars Kiến Tường, TNR Grand Palace Phú Yên, TNR Stars Đông Hải, TNR Grand Palace Sơn La, TNR Stars Tầm Vu, TNR Stars Ngã Bảy, TNR Stars Đông Triều, TNR Stars Nho Quan, TNR Stars Chi Lăng, TNR Stars Cao Phong, TNR Stars Phong Châu, TNR Stars Đông Mai, TNR Stars Bỉm Sơn...

TNR Holdings Vietnam có nhiều dự án bất động sản trên phạm vi cả nước.

Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc TNR Holdings Việt Nam là ông Hà Đăng Sáng.

Trước đó, đầu năm 2023, giới đầu tư xôn xao với doanh nghiệp bất động sản kín tiếng - CTCP Bất động sản Hano-vid. Đơn vị này đã huy động 182 lô trái phiếu trong giai đoạn 2020-2022, thời hạn 5-7 năm, trị giá gần 10 nghìn tỷ đồng. Hầu hết các lô đều không có tài sản đảm bảo và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank (MSB) là tổ chức lưu ký.

Hano-vid cùng đối tác quản lý và phát triển TNR Holdings Việt Nam triển khai nhiều dự án trên cả nước, trong đó có dự án TNR GoldSilk Complex tại quận Hà Đông, Hà Nội.