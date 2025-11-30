Tại Việt Nam, Rolls-Royce Ghost từ lâu đã được các đại gia ưa chuộng bên cạnh “đàn em” Cullinan nhờ mức giá không quá cao như Phantom nhưng vẫn giữ vẻ sang trọng, uy lực của một mẫu xe siêu sang Anh quốc. Tính đến nay, đã có hàng chục chiếc Ghost được đưa về nước ta.

Mới đây, một chiếc Rolls-Royce Ghost mang màu sơn lạ mắt xuất hiện trên phố Nguyễn Khắc Cần (Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm của giới yêu xe. Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, đây là chiếc Ghost Series II thế hệ thứ 2 đầu tiên về Việt Nam, thuộc sở hữu của một đại gia Hà Nội kín tiếng.

Mẫu Rolls-Royce Ghost Series II của thế hệ thứ 2 ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 04/2025, với ra 3 phiên bản. Trong đó, bản thường Ghost Series II có giá 34,9 tỷ đồng, phiên bản Ghost Extended Series II (trục cơ sở kéo dài) có giá 38,9 tỷ đồng và phiên bản cao cấp nhất Black Badge Ghost Series II có giá 40,59 tỷ đồng.

Ước tính, chủ nhân xe siêu sang này phải bỏ ra số tiền khoảng 50 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe. Ngoài ra, xe còn lắp biển số đấu giá 51D-868.86, với mức giá trúng lên tới 110 triệu đồng. Theo quan niệm phong thủy, dãy số trên có ý nghĩa tài lộc dồi dào, nhiều may mắn và thịnh vượng.

Về kích thước, mẫu xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng cũ, với kích thước dài × rộng × cao lần lượt 5.457 × 1.948 × 1.550mm. Ở bản thường, chiều dài cơ sở là 3.295mm nhưng ở bản Extended, chiều dài cơ sở tăng thêm 170mm, lên mức 3.465mm, nhằm mang đến không gian khoang sau rộng rãi hơn.

Đặc biệt, xe có ngoại thất sơn màu xanh ngọc lục bảo, được Rolls-Royce đặt tên là Emerald Green. Màu sơn này cũng thuộc danh sách những màu sơn cá nhân hóa (Bespoke Paint). Hiện chỉ có 2 chiếc Cullinan khác tại Việt Nam mang màu sơn này. Giá tùy chọn này không dưới 12.000 USD (khoảng 315 triệu đồng).

Đường coachline dọc hai bên thân xe có màu cam, tạo điểm nhấn hơn cho chiếc xe. Cách phối màu này giống với chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge của một nữ đại gia Hà Nội.

So với bản tiền nhiệm, Rolls-Royce Ghost Series II thế hệ 2 thay đổi nhẹ ở phần đầu xe. Hốc gió cản trước làm vát nhọn, kéo dài ra giữa và nối liền bằng bộ chia gió. Mặt ca-lăng lấy cảm hứng từ đền Pantheon mạ crôm không đổi, song tích hợp thêm tính năng phát sáng.

Đuôi xe ít thay đổi, trong đó cản sau làm liền mạch và ẩn hệ thống ống xả bên dưới. Đây cũng là một trong những tùy chọn mà khách hàng phải mua nếu muốn để lộ ống xả bên trên.

Cụm đèn chiếu sáng của xe đã thanh mảnh, gọn hơn so với Ghost Series I. Dải LED định vị ban ngày dạng chữ “C” thay bằng chữ “L” nằm ngang. Cụm đèn hậu LED lấy cảm hứng từ chiếc Rolls-Royce Spectre - mẫu xe siêu sang chạy điện mà Minh “Nhựa” và nhiều đại gia khác đang sở hữu.

Bộ la-zăng đa chấu kích thước 21 inch giúp xe thêm sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung, hiện đại nhờ thiết kế sắc sảo. Bề mặt được phay sáng, bên trong sơn tối màu giúp ẩn đi cùm phanh đen phía sau.

Nội thất chiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 50 tỷ đồng kết hợp hai tông màu trắng và đen, thay vì chọn những tông màu trầm như nâu hoặc đen mà các đại gia thường chọn. Đường chỉ khâu và logo trên tựa đầu có màu cam. Loạt trang bị trên tiêu tốn của chủ xe số tiền không dưới 18.000 USD (tương đương 475 triệu đồng).

Bên dưới nắp ca-pô chiếc Rolls-Royce Ghost Series II thế hệ mới vẫn là động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực. Sức mạnh được truyền đến bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Xe vẫn sử dụng hệ thống treo Planar như bản tiền nhiệm.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trên mẫu Ghost Series II vẫn khá cao. Với đường hỗn hợp, xe tiêu hao khoảng 15,7 lít/100 km và giảm còn 13 lít/100 km đường cao tốc. Tuy nhiên, khi đi đường đô thị, con số này tăng lên tới 25-27 lít/100 km.

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!