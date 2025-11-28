Toyota Land Cruiser vốn là mẫu SUV hạng sang cỡ lớn được các đại gia Việt ưa chuộng, dù chịu cảnh “bia kèm lạc” trong thời gian dài. Không chỉ chịu chi hàng trăm triệu để sở hữu sớm, nhiều chủ xe thậm chí đã bỏ ra hàng tỷ đồng để nâng cấp bodykit, nội thất sang trọng hơn cho xe.

Mới đây, PV VietNamNet đã bắt gặp một chiếc Toyota Land Cruiser đặc biệt trên phố Lê Phụng Hiểu - nơi được mệnh danh là “thánh địa siêu xe” của Hà Nội. Chiếc xe này không chỉ mang biển số tứ quý 6, ngoại thất xe còn được chủ nhân nâng cấp bộ bodykit từ nhánh độ của hãng xe Nhật Bản.

Land Cruiser thế hệ LC300 có giá bán chính hãng từ 4,5 tỷ đồng, sau khi hoàn tất thủ tục lăn bánh có giá lên tới hơn 5 tỷ đồng. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, biển số 30L-866.66 trên chiếc xe này được đấu giá một lần duy nhất vào ngày 16/09/2024, với mức giá trúng là 1,55 tỷ đồng.

Trong quan niệm phong thủy, số 8 tượng trưng cho sự phát triển, thành công và thịnh vượng. Số 6 tượng trưng cho tiền tài, may mắn và tài lộc dồi dào. Tổng hợp lại, biển số này mang ý nghĩa phát triển, tài lộc kéo đến liên tiếp. Giá trị biển số này thường cao hơn biển lặp 8686 do có dãy “tứ lộc” liền nhau.

Không chỉ mang biển số tứ quý đẹp, chiếc Toyota Land Cruiser của đại gia Hà Nội còn nâng cấp ngoại thất bằng bodykit của Modellista. Bên cạnh TRD, Modellista là một trong hai nhánh độ chính hãng của Toyota. Được biết, chi phí để nâng cấp bộ bodykit này khoảng 140 triệu đồng. Ngoài ra, chủ xe trước đó đã độ thêm một số chi tiết của bản VX R.

Khác với nguyên bản, Land Cruiser độ Modellista có cản trước mở rộng, hai bên có hốc gió vuông vức kèm bộ chia gió. Líp cản trước gân guốc, tạo nên vẻ ngoài hầm hố hơn cho xe. Mặt ca-lăng cũng thay một số thanh nan ngang sáng màu sang tối màu, đồng nhất với tổng thể xe.

Đuôi xe thay đổi nhẹ với cản sau của Modellista, hai bên có hốc gió giả. Chính giữa là lưới tản nhiệt giả kéo dài, tích hợp bộ khuếch tán đơn giản sơn đen. Trên cửa sau bổ sung huy hiệu “VX R” - phiên bản chủ yếu phân phối tại khu vực Trung Đông như UAE (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất), Saudi Arabia,...

Trụ D của xe dán thêm logo “70th Anniversary” giống với phiên bản kỷ niệm 70 năm của dòng xe này.

Xe sử dụng bộ mâm đa chấu mạ crôm sáng bóng, kích thước 20 inch. Bộ mâm này giúp diện mạo xe trở nên hầm hố, bệ vệ hơn so với bộ mâm 19 inch 5 chấu tiêu chuẩn. Đây là loại mâm tiêu chuẩn trang bị trên dòng Land Cruiser hiện nay, thay cho loại mâm 5 chấu đơn trên mẫu 2021.

Cụm đèn chiếu sáng dạng LED Projector của xe tích hợp tính năng bật/tắt tự động, cân bằng góc chiếu tự động kèm hệ thống rửa đèn cùng khả năng chiếu sáng ở khoảng cách tối đa 300 mét.

Khoang lái không đổi, với các tiện nghi như màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch tương thích với Android Auto và Apple CarPlay, vô-lăng bọc da đen và ốp gỗ tự nhiên tối màu, màn hình 7 inch sau vô-lăng, hệ thống âm thanh JBL cao cấp với 14 loa, sạc không dây, phanh tay điện tử, cửa sổ trời,…

Toyota Land Cruiser LC300 sử dụng động cơ 3.5 lít tăng áp kép, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Cỗ máy này sản sinh công suất 409 mã lực cùng mô-men xoắn 650 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây.

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu SUV hạng sang có mức tiêu hao nhiên liệu đường đô thị, hỗn hợp và cao tốc lần lượt là 17, 13 và 10 lít/100 km.

Ngoài chiếc xe biển tứ quý 6 của đại gia Hà Nội, thị trường Việt Nam còn xuất hiện một số chiếc Land Cruiser LC300 tương tự mang biển số đẹp, có thể kể đến như 88A-567.89, 88A-688.68, 38A-388.88, 51L-699.99, 19A-399.99,…

