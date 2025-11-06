Hôm nay (6/11), tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc 106 triệu USD ở khách sạn Pullman, HĐXX dành thời gian cho các bị cáo được tự bào chữa và nói lời sau cùng.

Đại gia khánh kiệt vì đánh bạc tại khách sạn Pullman

Trước đó, HĐXX cũng dành thời gian cho các bị cáo và luật sư trình bày quan điểm bào chữa. Trong vụ án này, bị cáo Vũ Phong bị cáo buộc đã mở thẻ tại King Club vào ngày 29/7/2020, với tên “Mr Tom”. Từ ngày 4/2-10/6/2024, bị cáo này đã đánh bạc 100 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 10,7 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất của ông Phong là gần 480.000 USD (tương đương hơn 11,5 tỷ đồng), bị thua hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 34,1 tỷ đồng). Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Phong mức án 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù giam về tội Đánh bạc.

Được quyền tự bào chữa, ông Phong trình bày rằng, bản thân bị rủ rê đến khách sạn Pullman để chơi đánh bạc. Vì “đam mê và muốn gỡ gạc” nên bị cáo đã lao vào trò đỏ đen, dẫn đến việc bị khánh kiệt.

“King Club có nhiều voucher nên tôi bị u mê. Tôi bị dụ dỗ, tôi cho rằng mình là nạn nhân. Vì thế, mức án mà đại diện VKS đề nghị HĐXX dành cho bị cáo là quá cao so với các bị cáo khác”, bị cáo Phong trình bày.

Theo lời ông Phong, bị cáo có 17 tháng bị tạm giam, không được liên lạc với gia đình nên chưa thể khắc phục hậu quả như mong muốn. “Tôi thành khẩn, khai báo trung thực, mong chờ được trở lại xã hội. Sau 17 tháng tôi bị xuống sức nhiều, ăn chay để hướng thiện. Mong tòa xem xét cho hoàn cảnh của bị cáo...”, lời của bị cáo Phong.

Ông Phong cũng nêu ra việc gia đình có công với cách mạng, bản thân có thái độ thành khẩn, khai báo trung thực để mong cơ quan công tố xem xét lại mức án mà đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo.

Trước phần bào chữa của bị cáo Phong, đại diện VKS cho hay, mong muốn khắc phục hậu quả của bị cáo sẽ được HĐXX ghi nhận. Đến thời điểm này, bị cáo chưa có một động thái nào để cơ quan công tố xem xét, nhưng thời gian HĐXX nghị án, nếu bị cáo nộp thêm các giấy tờ liên quan đến các tình tiết giảm nhẹ thì sẽ được xem xét.

Theo đại diện VKS, số tiền bị cáo Vũ Phong dùng để đánh bạc “đặc biệt lớn”, đứng thứ hai trong vụ án. Bản thân bị cáo chỉ có một tình tiết giảm nhẹ nên đại diện VKS đã đề nghị mức án 5 năm - 5 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo còn đang bị tạm giam, liên quan đến một vụ án khác. Theo hồ sơ, ông Phong đang bị Công an Hà Nội điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trong lời nói sau cùng của mình, bị cáo Vũ Phong nhận sai, bày tỏ sự ăn năn, hối cải. “Bị cáo đã làm điều không đúng đắn, khiến gia đình bị cáo khánh kiệt. Bị cáo đã 50 tuổi, mong HĐXX bao dung, cho bị cáo cơ hội để sớm được trở về với gia đình và xã hội để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra”, lời sau cùng của bị cáo Phong.

Cũng tại phiên tòa, trong lời nói sau cùng của mình, các bị cáo quốc tịch Hàn Quốc trình bày những lời ân hận, xin lỗi, có bị cáo vừa khóc vừa trình bày.