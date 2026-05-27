Tháng 5/2026, thấy thời tiết Hà Nội oi bức, ngột ngạt, có nơi nhiệt độ tới 39-40 độ C, vợ chồng chị Hoàng Oanh (phường Hoàng Liệt) và anh Nguyễn Cường quyết định đưa 3 con đi “trốn nóng”, tranh thủ thư giãn 2 ngày cuối tuần.

Địa điểm dừng chân của gia đình 5 thành viên là đỉnh Pu Nhi, thuộc địa phận xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La (xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên cũ).

Đỉnh Pu Nhi (Sơn La) là địa điểm cắm trại, trốn nóng được nhiều du khách lựa chọn ghé thăm vào mùa hè

Ngọn đồi này nằm trên dãy núi cùng tên cao gần 1.000m so với mặt nước biển, gây ấn tượng bởi khung cảnh hoang sơ, xanh mát, có đồi cỏ mượt mà và khu rừng thông xanh bạt ngàn.

Cũng bởi vậy mà nơi đây còn được ví von là “Đà Lạt thu nhỏ” ở Sơn La, trở thành tọa độ giải nhiệt thu hút đông đảo du khách từ các tỉnh thành phía Bắc tới trải nghiệm, khám phá.

“Đây là lần thứ hai gia đình mình tới Pu Nhi, lần đầu là vào năm 2024. Cảnh quan ở đây thực sự ấn tượng, gần như chưa có sự thay đổi và vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ”, chị Oanh kể.

Khung cảnh xanh mát ở đỉnh Pu Nhi

Chuyến đi này, gia đình chị dành 2 ngày 1 đêm trải nghiệm ở đỉnh Pu Nhi và lựa chọn lưu trú bằng hình thức cắm trại tự túc.

Khu vực này có bãi cắm trại thu phí với giá 100.000 đồng (với người lớn) và 40.000 đồng (với trẻ em).

“Điều mình thích thú nhất là đến Pu Nhi vào mùa hè (khoảng tháng 5, tháng 6), đúng thời điểm khu vực này bước vào mùa đẹp nhất.

Bãi cỏ xanh mướt, xung quanh có nhiều cây thông tán rộng, tỏa bóng râm mát, thích hợp để người lớn chụp hình, thưởng thức cà phê ngoài trời hay cho con trẻ thoải mái chạy nhảy, vui chơi”, chị nói thêm.

Vì địa điểm này còn hoang sơ, không điện và nước nên du khách tới trải nghiệm, nhất là nghỉ qua đêm cần chủ động trang bị đầy đủ đồ dùng thiết yếu

Nữ du khách đến từ Hà Nội cho hay, vì nằm ở độ cao lý tưởng nên thời tiết mùa hè ở đỉnh Pu Nhi vẫn dễ chịu. Ban ngày trời mát, gió thổi nhẹ, có thể không cần dùng quạt. Còn ban đêm, nhiệt độ giảm xuống khoảng 22 đến 25 độ C, “đi ngủ phải đắp chăn”.

“Ở đây, ban ngày gió mát, đêm về se lạnh. Nhà mình cắm trại, ngủ lều nên phải chuẩn bị thêm chăn mỏng để đắp vào ban đêm”, chị Oanh chia sẻ.

Thời tiết ở Pu Nhi rất dễ chịu, du khách có thể cắm trại, dựng lều để nghỉ qua đêm

Về ăn uống, gia đình chị chủ động mang theo thực phẩm được bảo quản trong tủ chuyên dụng và đồ dùng bếp núc từ nhà. Chị tự nấu cơm, chế biến các món ăn theo sở thích. Buổi tối, trời lạnh, các thành viên quây quần bên nồi lẩu, thưởng thức các món ăn nóng hổi, thơm ngon.

Du khách tự nấu nướng tại chỗ, vừa ngắm cảnh vừa chế biến món ăn

Trước đây, đồi cỏ Pu Nhi hoang sơ là nơi người dân địa phương thường chăn thả gia súc.

Nhưng vài năm trở lại đây, điểm đến này được đưa vào khai thác du lịch, trở thành tọa độ trốn nóng yêu thích của du khách gần xa, nhất là với những ai mê xê dịch nhờ cảnh đẹp hữu tình, khí hậu mát mẻ.

Khách nhí thoải mái chạy nhảy, vui chơi trong không gian xanh mát ở Pu Nhi

Chị Oanh tiết lộ, đường tới đỉnh đồi khá dốc nhưng dễ đi. Ô tô gầm thấp hay xe máy đều có thể di chuyển tới tận nơi.

“Trước chuyến đi, bạn nên xem dự báo thời tiết ở Bắc Yên và chỉ nên đến đây khi trời nắng ráo.

Tuy quãng đường di chuyển khá xa, xuất phát từ Hà Nội mất khoảng 4-5 tiếng đồng hồ nhưng bù lại khung cảnh ở đây rất đẹp, khí hậu mát mẻ đúng nghĩa cả ngày lẫn đêm”, vị khách trẻ bày tỏ.

Ảnh, video: Hoàng Oanh