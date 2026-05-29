Cách TP Hà Nội khoảng 120km, đỉnh Ngọa Vân (còn gọi là bãi đá Chồng, bãi đá Ngọa Vân) là địa điểm cắm trại hút khách vài năm trở lại đây nhờ khung cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp và bầu không khí mát mẻ, trong lành.

Điểm đến này nằm trên cung đường dẫn tới ngôi chùa và am cùng tên, tọa lạc trên sườn núi Bảo Đài (núi Vây Rồng), thuộc địa phận hai phường An Sinh và Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (khu vực TP Đông Triều cũ).

Vì nằm trên độ cao khoảng 500 - 600m so với mực nước biển nên thời tiết ở đỉnh Ngọa Vân vào mùa hè rất dễ chịu. Cảnh quan trên núi khi ấy cũng ấn tượng, cỏ cây xanh tốt, thích hợp để du khách tới cắm trại, dã ngoại, tạm trốn nắng nóng vài ngày.

Khung cảnh xanh mát vào mùa hè trên đỉnh Ngọa Vân

Anh Lam Kiên (ở Hà Nội) nhận xét, dù quãng đường di chuyển từ chân núi tới đỉnh Ngọa Vân khá khó khăn nhưng bù lại, du khách được đền đáp xứng đáng khi có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Theo cảm nhận của anh, cảnh quan trên đỉnh núi vẫn giữ được vẻ hoang sơ, nổi bật là bãi đá Chồng độc đáo và thảm cỏ mềm mượt, xanh mướt. Đây cũng là khu vực được nhiều du khách lựa chọn làm điểm cắm trại, lưu trú qua đêm và chờ đón khoảnh khắc bình minh rực rỡ.

“Chỉ có con đường độc đạo đi thẳng từ dưới chân núi lên đỉnh Ngọa Vân. Và để đến được chỗ cắm trại, du khách phải vượt qua một đoạn dốc khá cao.

Chưa kể, nhiều đoạn đường bị xói mòn, trơ đá lớn nên chỉ phù hợp với các phương tiện như ô tô bán tải hoặc SUV (dòng xe địa hình đa năng, gầm cao, thiết kế khung xe vững chắc) hai cầu, lốp AT trở lên.

Du khách sử dụng xe gầm thấp hoặc tay lái yếu thì cần cân nhắc khi chinh phục đỉnh núi này vì địa hình khá phức tạp”, anh Kiên cho biết.

Đây là địa điểm cắm trại hoang sơ, mát mẻ và yên tĩnh được nhiều tín đồ ưa xê dịch lựa chọn dừng chân

Theo quan sát của vị khách Hà Nội, địa hình đặc trưng ở đỉnh Ngọa Vân gồm các triền núi đá lớn, đồi cỏ rộng và tầm nhìn thoáng.

Khung cảnh nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ, gần như chưa có sự tác động của con người. Trên đỉnh núi này cũng chưa khai thác dịch vụ du lịch nên du khách tới đây thường tự dựng trại, dựng lều làm chốn nghỉ chân và chủ động mang theo đồ ăn, thức uống cùng các vật dụng thiết yếu khác.

Vào những ngày trời quang mây, từ đỉnh núi Ngọa Vân, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố, hồ Bến Châu, núi đồi trùng điệp phía xa

Nếu cắm trại, du khách cũng có thể dựng lều tại bãi đá rộng hoặc khu vực bãi cỏ gần mỏm đá để mở rộng góc nhìn xuống thung lũng phía dưới rất đẹp.

Vì điểm cắm trại không có nhiều cây cối nên ban ngày, trời khá nắng. Tuy nhiên, thời tiết vẫn khá mát mẻ và dễ chịu. Còn về đêm, nhiệt độ giảm, trời se lạnh. Du khách lưu trú qua đêm không cần dùng quạt, thậm chí phải mặc áo khoác và đắp thêm chăn.

Du khách dậy từ sớm để chờ đón khoảnh khắc bình minh lãng mạn trên cao

Anh Kiên cho hay, trên đỉnh Ngọa Vân thường có gió mạnh, đôi khi về đêm còn có sấm chớp. Vì thế, du khách tới đây cắm trại cần lưu ý xem dự báo thời tiết, chọn ngày nắng ráo, không nên đến vào thời điểm có thể xuất hiện mưa, dông.

Đặc biệt, du khách nên sử dụng các loại lều chuyên dụng có kết cấu vững chãi và đóng cọc lều chắc chắn để đảm bảo an toàn.

“Chuyến đi của mình hôm đó khá ngẫu hứng. Ban đêm, gió giật liên hồi, sấm chớp đùng đoàng giữa núi rừng… Có những lúc mình đang lim dim ngủ lại giật mình vì cả khoảng trời sáng rực lên rồi tối đen ngay sau đó.

Và rồi buổi sáng đến như một phần thưởng dành cho đêm dài đầy lo lắng ấy. Khoảnh khắc đẹp đến lịm người khi bình minh lên”, anh Kiên nhớ lại.

Buổi sáng sớm là thời điểm tuyệt vời để chụp ảnh ở đỉnh Ngọa Vân. Nếu may mắn, du khách có thể bắt gặp cảnh mây vờn quanh núi đầy thú vị

Anh Kiên gợi ý du khách nên mang theo đồ ăn, thức uống và tự nấu nướng tại chỗ

Theo kinh nghiệm của vị khách Hà Nội, thời điểm lý tưởng để ghé thăm đỉnh Ngọa Vân là từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Khi ấy, trời ít mưa, đường đi lên đỉnh khô ráo và thích hợp để du khách săn bình minh đẹp, check-in biển mây.

Còn vào khoảng tháng 5 đến tháng 11, cảnh quan nơi đây xanh tươi, không khí mát mẻ nhưng có thể xuất hiện mưa dông, sấm chớp bất ngờ.

Nếu muốn trải nghiệm mùa này, du khách cần trang bị kỹ lưỡng về xe, lốp, chống thấm và đi theo nhóm để đảm bảo có chuyến đi an toàn, ý nghĩa.

Khung cảnh về đêm tuyệt đẹp nhìn từ đỉnh Ngọa Vân

Ngoài ra, du khách tới đỉnh Ngọa Vân tránh nóng mùa hè cần lưu ý chuẩn bị áo giữ nhiệt, chăn mỏng và đèn pin vì nhiệt độ trên đỉnh thay đổi nhanh, buổi tối khá lạnh. Du khách cũng nên mang theo giày leo núi hoặc giày thể thao có độ bám tốt do địa hình nhiều đá lởm chởm.

Bên cạnh đó, bạn cần chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống và các vật dụng thiết yếu vì trên đỉnh núi không có hàng quán phục vụ. Du khách cũng được khuyến cáo không xả rác để giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan và môi trường tự nhiên.

Nếu có dịp tới đây, du khách có thể kết hợp ghé thăm chùa Ngọa Vân và am Ngọa Vân nằm cách đó không xa.

Ảnh: Lam Kiên