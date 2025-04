Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Phát triển Đất Việt tiếp tục báo cáo thua lỗ năm thứ ba liên tiếp, với mức lỗ hơn 73,4 tỷ đồng trong năm 2024, thấp hơn so với mức lỗ gần 80 tỷ đồng trong năm 2023.

CTCP Phát triển Đất Việt - công ty con của "ông lớn" bất động sản nổi danh một thời - Novaland (tập đoàn địa ốc do ông Bùi Thành Nhơn làm chủ tịch), là chủ đầu tư dự án The Grand Manhattan, dự án cải tạo từ chung cư Cô Giang cũ đã xuống cấp từ lâu.

Đây là dự án căn hộ hạng sang, nằm ngay trung tâm quận 1, sở hữu hai mặt tiền Cô Bắc - Cô Giang, gần nhiều công trình nổi tiếng của thành phố.

Với việc tiếp tục thua lỗ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CTCP Phát triển Đất Việt tăng lên hơn 817 tỷ đồng, qua đó đẩy vốn chủ sở hữu từ mức 4.042 tỷ đồng xuống còn 3.968 tỷ đồng tính tới cuối năm 2024.

Tính tới cuối năm 2024, CTCP Phát triển Đất Việt ghi nhận tổng nợ tăng khá mạnh so với mức 5.521 tỷ đồng lên gần 6.015 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng vọt từ mức 924 tỷ đồng lên hơn 1.545 tỷ đồng. Nợ trái phiếu vẫn ở mức 1.440 tỷ đồng. Nợ phải trả khác đạt gần 3.030 tỷ đồng.

Đất Việt liên tục thua lỗ. Nguồn: HNX

Khoản nợ trái phiếu 1.440 tỷ đồng thuộc lô VLDCH2225001, phát hành vào đầu năm 2022, giá trị ban đầu là 1.600 tỷ đồng, đáo hạn vào đầu năm 2025 với lãi suất 10% mỗi năm. Hồi tháng 1/2023, Đất Việt đã mua lại trước hạn 160 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Đất Việt phải trả lãi cho lô trái phiếu này khoảng 160 tỷ đồng, còn trong năm 2023 là hơn 182 tỷ đồng. Toàn bộ lô trái phiếu do Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (TPB) là trái chủ duy nhất.

Ban đầu, lô trái phiếu được đảm bảo bằng quyền tài sản liên quan đến dự án The Grand Manhattan, quyền tài sản phát sinh tại dự án; toàn bộ số dư trên các toàn khoản chuyên thu liên quan đến dự án Grand Manhattan của NovaHomes tại TPBank và số dư trên tài khoản chuyên thu của NovaReal tại TPBank; gần 99,7% cổ phần tại Đất Việt (gồm gần 50,2% do Đầu tư Bất động sản Trường Tây sở hữu, hơn 49,5% do No Va Thảo Điền sở hữu) và quyền tài sản liên quan đến dự án Aqua Waterfront City (thuộc Aqua City, Đồng Nai).

Tuy nhiên đến tháng 8/2023, sau khi lấy ý kiến, trái chủ đồng ý cho công ty rút tài sản bảo đảm liên quan đến dự án Aqua Waterfront City.

Khi đó, TPBank đồng ý cho các bên bảo đảm gồm Đất Việt, CTCP Kinh doanh Nhà NoVa, CTCP NovaReal, CTCP Đầu tư Bất động sản Trường Tây, Công ty TNHH No Va Thảo Điền đang sử dụng tài sản bảo đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ của Đất Việt liên quan đến trái phiếu, được tiếp tục dùng các tài sản đó bảo đảm cho nghĩa vụ của Đất Việt ở khoản tín dụng tại TPBank.

Khoản tín dụng có giá trị tối đa 2.350 tỷ đồng, TPBank cấp cho Đất Việt để thực hiện dự án The Grand Manhattan.

The Grand Manhattan dự kiến bàn giao từ quý IV/2025.

The Grand Manhattan là một dự án nổi tiếng và cũng nhiều tai tiếng ở TPHCM, được xây trên nền cũ là Chung cư Cô Giang tọa lạc tại số 100, đường Cô Giang. Chung cư này được xây dựng từ năm 1968.

Do xuống cấp nghiêm trọng, năm 2007, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương cho liên danh Công ty TNHH Thủ đô Đất Việt và VinaCapital Group làm chủ đầu tư dự án xây dựng chung cư Cô Giang (sau này có tên thương mại là The Grand Manhattan).

Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án vẫn không được triển khai xây dựng, đồng thời các cổ đông ban đầu cũng đã thoái hết vốn. Dự án về tay Novaland.

Đất Việt trả lãi trái phiếu 160-180 tỷ đồng/năm.

Năm 2018, dự án mới rục rịch được triển khai trở lại và thi công đến tầng 28, nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ. Dự án nhiều lần lùi ngày dự kiến bàn giao, từ quý I/2022 ban đầu lùi sang quý IV/2024 và trong công bố gần nhất lùi sang quý IV/2025. Trong quá trình tái cơ cấu nợ, Novaland từng đề xuất dùng The Grand Manhattan để thanh toán gốc và lãi cho ba lô trái phiếu trị giá gần 3.100 tỷ đồng.