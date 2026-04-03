Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thành Trung (45 tuổi, trú tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai, tức tỉnh Yên Bái cũ), chủ chiếc xe điện VinFast VF 5 vừa được tìm thấy sau 6 tháng bị lũ cuốn trôi cho biết, chiếc VinFast VF5 Plus mang biển kiểm soát 21C-109.49 của anh đã được mua bảo hiểm vật chất tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội chi nhánh Lào Cai (MIC Lào Cai), thời hạn từ ngày 24/2/2025 đến 24/2/2026.

Chiếc VF 5 của anh Trung là phiên bản bao gồm pin. Thời điểm mua mới, giá lăn bánh của chiếc xe là 535 triệu đồng. Trong trận mưa lũ ngày 29/9/2025 ở Lào Cai, chiếc xe bị cuốn trôi mất tích. Khi đó, anh Trung mới sử dụng xe trong vòng 7 tháng.

Theo chủ xe, ngay sau khi phương tiện được tìm thấy ở dưới suối trong tình trạng phủ kín bùn, hư hỏng nặng, bảo hiểm MIC có đề nghị anh Trung đưa xe về hãng để kiểm tra kỹ thuật nhưng sau đó đổi ý, bảo hiểm đề nghị đưa xe về nhà anh. "Lý do có thể lúc đó xe phủ kín bùn đất, và dường như trong tình trạng hư hỏng hoàn toàn", anh Trung nói.

Chiếc Vinfast VF 5 được tìm thấy ở nơi cách nhà chủ xe 1km.

Theo anh Trung, ban đầu phía bảo hiểm đưa ra phương án bồi thường khoảng 390 triệu đồng. Tuy nhiên, anh không đồng ý với mức chi trả này, cho rằng chưa phản ánh đúng giá trị thiệt hại thực tế, đặc biệt khi xe còn khá mới và mức độ hư hỏng được đánh giá là nghiêm trọng sau thời gian dài bị ngâm nước.

"Chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi, hư hỏng nặng và không còn khả năng sửa chữa, tôi đề xuất số tiền bồi thường 468 triệu, tính khấu hao sử dụng 10% giá trị xe đã qua sử dụng. Con số 390 triệu phía bảo hiểm đưa ra có thể do họ dựa vào giá xe hiện tại trên thị trường ô tô cũ. Nhưng tôi thấy không hợp lý, vì lúc xảy ra sự cố, xe tôi vẫn còn rất mới", anh Trung kể.

Được biết, sau nhiều lần trao đổi đôi bên, đến nay phía bảo hiểm đã chấp thuận số tiền bồi thường mà anh Trung đề xuất.

Trong biên bản làm việc giữa chủ xe và đại diện Trung tâm dịch vụ khách hàng MIC khu vực phía Bắc, hai bên đã thống nhất các thông tin liên quan đến phương tiện cũng như mức định giá 468 triệu đồng tương ứng với giá trị thị trường của xe tại thời điểm xảy ra sự cố.

Biên bản cũng nêu rõ, nếu phương án bồi thường được chấp thuận, hợp đồng bảo hiểm đối với chiếc xe này sẽ chấm dứt tại thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý chi trả. Chủ xe đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp và không chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm cho bên thứ ba sau khi nhận bồi thường.

Xe hiện tại trong tình trạng khá nát, phủ kín bùn đất.

Theo anh Trung, công ty bảo hiểm đã chấp nhận chi trả bồi thường cho chiếc xe VF 5 bị thiệt hại bất khả kháng với số tiền 468 triệu đồng, bằng đúng nguyện vọng của anh. Trong đó, 460 triệu đồng là khoản tiền giá trị xe sau khi trừ khấu hao và 8 triệu đồng chi phí cẩu kéo xe về nhà.

So với giá lăn bánh lúc mua mới, rủi ro thiên tai mà chiếc xe lăn bánh 7 tháng gặp phải đã được bảo hiểm bồi thường 86% giá trị xe.

Như VietNamNet đã đưa tin trước đó, chiếc VinFast VF 5 Plus của anh Nguyễn Thành Trung bị lũ cuốn trôi trong trận mưa lớn ngày 29/9/2025 tại Lào Cai. Sau hơn 6 tháng mất tích, ngày 28/3/2026, chiếc xe bất ngờ được tìm thấy khi người dân nạo vét lòng suối trong tình trạng hư hỏng nặng, gần như biến dạng hoàn toàn.

